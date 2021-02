Yeni Skoda Superb Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Çek Cumhuriyeti merkezli araba üreticisi Skoda, ülkemizde de epey uzun bir süredir bulunuyor. Skoda’nın 2001 yılında seri üretimine başladığı Skoda Superb sedan otomobil serisi, günümüzü yakalayan modern çizgiler ve yeni teknolojiler ile yolculuğuna devam ediyor. Bu içeriğimizde 2021 Skoda Superb özelliklerine ve fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Skoda, 20 yıldır çok sevilen Skoda Superb serisini üretimde tutmaya devam ediyor. 2015 yılında fütüristik çizgilere sahip bir görünüm kazanan Skoda Superb’ün 2021’de de tasarımında pek bir değişiklik görmüyoruz.

Her ne kadar Skoda Superb küçük dış tasarım değişikliklerine sahip olsa da kullanılan teknolojiler ve konfor yükseltmeleri bakımından epey bir yenilik sunuyor. Bu içeriğimizde 2021 model Skoda Superb özelliklerine, güncel fiyat listesine ve yenilenen teknolojilere yakından bakıyoruz.

Tasarım

Dış Tasarım:

En son 2015 yılında oldukça modern görünen bir tasarıma sahip olan Skoda Superb, bu tasarımı 2021 yılı modellerinde de koruyor. Genel olarak krom çizgilerin hakim olduğu dış tasarımda bizleri 17 inçlik krom jantlar, krom dekorlu ön havalandırma girişi ve ızgaralar ve yine krom yan cam çerçeveleri karşılıyor.

Standart olarak Ay Beyazı renginde gelen Skoda Superb, renk konusunda ekstra ücretli opsiyonlara da sahip. Metal Grisi, Lav Mavisi, Parlak Gümüş ve Büyülü Siyah gibi metalik renkler artı 3.500 TL fiyattan sunulurken, Kadife Kırmızısı ve Kristal Siyah gibi exclusive özel renkler artı 6.500 TL fiyattan sunuluyor. Ayrıca aracınıza elektrikli açılabilir cam tavan eklemek isterseniz, ayrıyeten 16.500 TL daha ödemeniz gerekiyor.

İç Tasarım:

Skoda Superb 2021 modelinin öne çıktığı asıl yer iç tasarım oluyor. Manuel kontrol tuşlarını neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir tasarıma sahip olan Skoda Superb’ün sürücü kabinine birden fazla akıllı ekran hakim oluyor. İlk olarak direksiyon arkasında bulunan dijital gösterge paneli bizleri karşılıyor. Eski tip kadranları tamamen kaldıran bu ve birden çok sürüş moduna sahip olan bu dijital panel aynı zamanda yol bilgisayarı görevini de üstleniyor.

Tamamen deri kaplama iç mekan tasarımına sahip Skoda Superb’ün ikinci akıllı ekranı ise klasik olarak panelin ortasında, klima kontrollerinin üzerinde bulunuyor. Dokunmatiğe sahip bu ana ekran Smartlink özelliğine sahip. Smartlink sayesinde iOS ve Android telefonlarınızı bu ekrana bağlayarak Smartlink destekli uygulamaları direkt olarak araç menüsünden kullanabiliyorsunuz. Oldukça geniş iç tasarıma sahip olan Skoda Superb, 4 - 5 kişilik bir ailenin rahatça uzun yolculuklar yapabileceği adeta bir yaşam alanı sunuyor.

Güvenlik

Acil frenleme sistemine sahip takip asistanı:

Şehir içi sürüşün vazgeçilmez güvenlik önemlerinden olan takip asistanı, Skoda Superb 2021 modelinde oldukça tutarlı bir yapay zekâ ile yönetiliyor. Aracın ön kısmında bulunan radar sensörlerini kullanan takip asistanı, yoldaki tehlikeler hakkında sürücülere uyarılarda bulunuyor ve olası kaza durumlarında acil fren yapabiliyor.

Adaptif Hız Sabitleme sistemi:

Modern araçlarda sıklıkla görmeye başladığımız bir diğer güvenlik önlemi Adaptif Hız Sabitleme (ACC), yine takip asistanının kullandığı ön ızgaradaki radar sensörleri kullanıyor. Bu sayede Adaptif Hız Sabitleme sistemi, yolda karşımıza çıkan engellere göre fren yapıyor ve tekrar ayarlanan hıza geri çıkabiliyor.

Elektronik Stabilite Kontrolü:

Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), birçok araçta bulunan en etkili güvenlik önlemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer araç patinaj yapıp kaymaya başlarsa, kaymayı ve tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için ESC ile aracın ABS, ASR ve diğer özel sensörlerini elle kontrol ederek aracı stabil durumda tutabiliyor ve hâkimiyeti arttırabiliyorsunuz.

Şerit takip asistanı:

Oldukça klasik fakat çok etkili olan bir diğer güvenlik önlemi şerit takip asistanı, birden fazla uyarı türüne sahip. Dikiz aynalarında bulunan kamera sayesinde şeritleri takip eden bu sistem, şeritten sapmanız durumunda direksiyon simidine sizi şeride geri döndürecek hafif hareketler yolluyor. Ekstra önlem almanız gereken durumda ise dijital gösterge paneli aracılığıyla görsel ve sesli mesajlar da yolluyor.

Kör nokta uyarı sistemi:

Oldukça basit ve etkili bir güvenlik yöntemi olan kör nokta uyarı sistemi, aracın daha önceden belirlenmiş kör noktalarına bir nesne yaklaşması durumunda ön dijital panelde uyarı ışığı yakıyor. Bu sayede şerit değiştirme veya manevra yapmadan önce kör noktaların güvenliği sağlanabiliyor.

Yolcu koruma asistanı ve sürücü yorgunluk tespit sistemi:

Sıklıkla görmeye alışık olmadığımız yolcu koruma asistanı, eğer araç kaçınılmaz bir çarpışmaya ilerliyorsa; aracın tüm güvenlik sistemlerinden topladığı bilgiler sonucunda çeşitli önlemler alıyor. Çarpışma sırasında bağlı emniyet kemerlerini sıkıştıran bu asistan, cam tavan veya diğer camlar açıksa bunları da otomatik bir şekilde kapatıyor ve sizi hava yastıkları için en uygun konumda tutuyor.

Ön panelde bulunan akıllı dijital göstergenin yeni teknolojilere ev sahipliği yaptığını belirtmiştik. Bunlardan güvenlik olarak kullanılanı ise sürücü yorgunluk tespit sistemi oluyor. Önde bulunan dijital panel ve direksiyon simidi sayesinde Skoda Superb hareketlerinizi her zaman takip ediyor ve yorgunluk belirtileri göstermeniz durumunda sesli uyarı veriyor.

Aracın etrafını kaplayan 9 adet hava yastığı:

Skoda Superb’ün özel hava yastığı sistemi sayesinde, özellikle aracın camlarından gelecek tehlikelere karşı ekstra korumaya sahip oluyorsunuz. Sürücü ve ön yolcu koltuğundan başlayıp arka camlara kadar aracın tüm çevresini saran bu hava yastıkları, kapı kenarlarında da bulunarak çarpışma hasarını azaltmaya yönelik önlemler alıyor.

Geri görüş kamerası ve arka trafik uyarısı:

Oldukça basit bir sistem olsa da özellikle park yaparken büyük kolaylık sağlayan geri görüş kamerası, zor manevralar yapmanız gereken durumlarda hayat kurtarıyor. Geri görüş kamerasıyla entegre çalışan bir de arka trafik uyarısı bulunuyor. Geri görüş kamerasının sensörlerini kullanan bu sistem size arkadan yaklaşan nesneleri tanır ve uyarıda bulunur. Eğer araç çarpışmaya doğru ilerlemeye devam ederse, acil frenleri devreye sokar.

Teknoloji ve konfor:

Dokunmatik kullanıma özel geliştirilmiş Columbus navigasyon:

Skoda Superb, 2021 modeli ile mevcut olan teknolojileri efektif olarak kullanıyor. Yolda en büyük yardımcımız olan navigasyon konusunda özel Columbus navigasyon sistemi kullanılıyor. Mesafe sensörü bulunan bu navigasyon sistemi, ekrana elinizi yaklaştırdığınızda sizi algılıyor ve çabuk işlev tuşlarını direkt olarak size bir tuşa basmadan ekrana getiriyor. Kayma ve sıkıştırma hareketleri ile de kontrol edilen Columbus navigasyon, saniyelik ve basit parmak hareketleri ile tüm işinizi halletmenize olanak sağlıyor.

Elektronik park freni:

Skoda Superb’de bir el freni bulunmuyor. Bunun yerine daha yenilikçi bir yönteme giden Skoda Superb elektronik el freni bulunduruyor. Tamamen otomatik olan bu el freni, siz aracınızı park ettiğinizde hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan devreye giriyor. Ayrıca yokuş kalkış desteğine de sahip olan bu elektronik el freni, geriye kaymaları tamamen engelliyor.

Trafik sıkışıklığı asistanı:

Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız trafik günün kaçınılmaz bir parçası hâline geliyor. Trafikte sıkışıp kaldığınızda ise Skoda Superb’de bulunan trafik sıkışıklığı asistanı devreye giriyor. Bu asistan çevredeki araçların hareketlerini taklit ederek en fazla 60 km hıza kadar motor, fren ve direksiyon hakimiyetini ele alıyor. Siz telefonda Webtekno haberleri okurken, aracınız kendi kendine sıkışık trafikte hareket edebiliyor.

Sanal pedal ve sökülebilir LED fener:

Skoda Superb 2021’de, ihtiyaç duymanız hâlinde kullanabileceğiniz birçok aksesuar bulunuyor. Elleriniz dolu bir şekilde bagajı açmanız gerekiyorsa, arkada bulunan sensörlere ayağınızı yaklaştırarak bagajı ellerinizi kullanmadan açabiliyorsunuz. Ayrıca aracın içerisinde bir adet sökülebilir LED fener de bulunuyor.

Skoda Superb donanım paketleri:

Skoda Superb Elite

Skoda Superb Premium

Skoda Superb Prestige

Daha önceki yıllarda olduğu Skoda Superb 2021’de de üç farklı donanım paketi ile geliyor. Üç donanım paketinde de aynı motor kullanılırken, Elite paketinde dâhi bahsettiğimiz güvenlik ve teknolojik özelliklerin birçoğu bulunuyor. Doluluk bakımından iyi iş çıkaran Skoda Superb, Premium ve Prestige serisine elektrikli cam tavanı ve özel renkleri ek ücretsiz ekliyor.

Skoda Superb performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Her ne kadar Skoda Superb modelinin benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor, ve her bir motor türüne 3 ayrı varyasyon olmak üzere toplamda 6 farklı varyasyona sahip olsa da ülkemizde şu an sadece benzinli motora sahip modeller satışa çıkmış durumda. 1.5 litre olan 150 beygirlik bu benzinli motor, en fazla 216 km hıza ulaşabiliyor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip.

Skoda Superb 1.5 TSI 150 ACT PS DSG:

Ortalama (lt/100km): 5,4

Şehir içi (lt/100km): 6,8

Şehir dışı (lt/100km): 4,7

Skoda Superb 2021 fiyat listesi:

Skoda Superb 1.5 TSI ACT PS DSG Elite: 384.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT PS DSG Premium: 419.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT PS DSG Prestige: 469.900 TL

Skoda Superb 2021 modelinin özelliklerine ve güncel fiyat listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizler yeni Skoda Superb hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.