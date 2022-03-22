Skoda, yeni tasarım dilini kullanarak tasarladığı SUV modelini ilk kez gösterdi. Araçla ilgili hiçbir detay verilmezken bu SUV'un elektrikli olabileceği düşünülüyor. Skoda'nın yeni tasarım dilini kullanan araçlar, yılın ikinci yarısı itibarıyla tanıtılacak.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliğin en önemli yanı, şirketin yeni tasarım dilini göstermiş oluşuydu. Bulanıklık efektinin uygulandığı bir görüntü paylaşan Skoda, yaklaşmakta olan bir SUV modelini gözler önüne serdi.

Skoda, düzenlediği etkinlikte yeni tasarım diline ilişkin herhangi bir detay vermedi. Ancak yapılan açıklamalara göre 2022'nin ikinci yarısı, "Modern Solid" olarak isimlendirilen yeni tasarım dili için daha önemli olacak. Çünkü şirkete göre bu tasarım dilinin benimsendiği otomobiller, yılın ikinci yarısında görücüye çıkmaya başlayacak.

Skoda'nın yakında tanıtacağı SUV şöyle görünecek:

Skoda, yaklaşmakta olan SUV modeli ile ilgili detay vermemiş olsa da bulanıklaştırılmış görüntü, aracın oldukça keskin hatlara sahip olacağını gözler önüne seriyor. Aracın elektrikli olup olmayacağı bilinmiyor olsa da yukarıdaki fotoğrafta yer alan gündüz farları ve kapalı gibi görünen ızgara yapısı, bunun bir elektrikli SUV olduğuna inanmamıza yol açıyor. Ancak şirket tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklemek gerek...

Sektör kaynakları, Skoda'nın bulanıklaştırılmış SUV modelinin Kodiaq ile Enyaq arasında konumlanacağına inanıyorlar. Ancak açıkçası bunları konuşmak için henüz çok erken. Çünkü söz konusu SUV modelinin üretim aşamasında olup olmadığı bile belli değil. Yani hiçbir zaman gerçek bir araç olarak karşımıza çıkmayacak bir konsepte de bakıyor olabiliriz...