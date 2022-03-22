Türkiye'de üretilen ve yıllardır da ülkenin en çok satan otomobili unvanına sahip olan Fiat Egea'nın 2022 model otomatik vites seçeneklerinin fiyatları açıklandı. Fiat'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre uygun fiyatlı olması gereken bu otomobil bile artık 500 bin TL'nin üzerinde satın alınabiliyor. Gelin Fiat Egea ailesinin otomatik vites seçeneklerine yakından bakalım.
Otomobil dünyasını yakından takip edenler bilir; Fiat Egea'nın en uygun fiyatlı versiyonu sedan kasadır. Easy olarak isimlendirilen boş paketi satın alan bir tüketici, bu araca 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilir. İşin içine otomatik vites girdiğinde ise bu durumun ciddi anlamda değiştiğini görüyoruz. Öyle ki en ucuz Egea'nın otomatik vitesli versiyonu, 469 bin 900 TL karşılığında satın alınabiliyor.
Tüm kasa tiplerine otomatik vites geldi
Fiat'ın internet sitesine baktığımızda, Egea'nın tüm kasa tiplerine otomatik vites seçeneklerinin eklendiğini görüyoruz. Ancak açık konuşmak gerekirse bu fiyatların kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan otomatik vitesli Egea modellerinin fiyatlarına hep birlikte bakalım.
2022 Fiat Egea otomatik vites fiyat listesi:
- Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 469.900 TL
- Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 499.900 TL
- Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 529.900 TL
- Egea Hatchback Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 489.900 TL
- Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 509.900 TL
- Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 494.900 TL
- Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 514.900 TL
- Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 544.900 TL
- Egea Cross Wagon Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 549.900 TL
- Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 514.900 TL
Fiat Egea'nın otomatik vitesli rakiplerinin fiyatları ne kadar?
Fiat Egea'nın otomatik vites seçeneklerinin fiyatlarına hep birlikte baktık. Bu fiyatlar sizi tatmin etti mi bilemeyiz ancak Egea'nın fiyatlarını rakipleriyle kıyaslamak mümkün. Gelin hep birlikte Fiat Egea sedan ile aynı segmentte olan diğer binek otomobillerin otomatik vites versiyonlarının fiyatlarına yakından bakalım.
- Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 398.400 TL
- Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 401.900 TL
- Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO: 543.600 TL
- Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 496.000 TL
- Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite: 622.900 TL
- Hyundai Elantra 1.6 MPI 123 PS Style Comfort: 462.225 TL
Otomatik vites seçeneği eklenen Fiat Egea modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...