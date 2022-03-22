Türkiye'de en çok satan otomobillerin başında gelen Fiat Egea'nın otomatik vites seçenekleri satışa sunuldu. Tüm Egea versiyonları için sunulan otomatik vitesli Egea, beklentileri aşan fiyatlarla çok konuşulacak gibi görünüyor.

Türkiye'de üretilen ve yıllardır da ülkenin en çok satan otomobili unvanına sahip olan Fiat Egea'nın 2022 model otomatik vites seçeneklerinin fiyatları açıklandı. Fiat'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre uygun fiyatlı olması gereken bu otomobil bile artık 500 bin TL'nin üzerinde satın alınabiliyor. Gelin Fiat Egea ailesinin otomatik vites seçeneklerine yakından bakalım.

Otomobil dünyasını yakından takip edenler bilir; Fiat Egea'nın en uygun fiyatlı versiyonu sedan kasadır. Easy olarak isimlendirilen boş paketi satın alan bir tüketici, bu araca 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilir. İşin içine otomatik vites girdiğinde ise bu durumun ciddi anlamda değiştiğini görüyoruz. Öyle ki en ucuz Egea'nın otomatik vitesli versiyonu, 469 bin 900 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Tüm kasa tiplerine otomatik vites geldi

Fiat'ın internet sitesine baktığımızda, Egea'nın tüm kasa tiplerine otomatik vites seçeneklerinin eklendiğini görüyoruz. Ancak açık konuşmak gerekirse bu fiyatların kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan otomatik vitesli Egea modellerinin fiyatlarına hep birlikte bakalım.

2022 Fiat Egea otomatik vites fiyat listesi:

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 469.900 TL

Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 499.900 TL

Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 529.900 TL

Egea Hatchback Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 489.900 TL

Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 509.900 TL

Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 494.900 TL

Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 514.900 TL

Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 544.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 549.900 TL

Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 514.900 TL

Fiat Egea'nın otomatik vitesli rakiplerinin fiyatları ne kadar?

Fiat Egea'nın otomatik vites seçeneklerinin fiyatlarına hep birlikte baktık. Bu fiyatlar sizi tatmin etti mi bilemeyiz ancak Egea'nın fiyatlarını rakipleriyle kıyaslamak mümkün. Gelin hep birlikte Fiat Egea sedan ile aynı segmentte olan diğer binek otomobillerin otomatik vites versiyonlarının fiyatlarına yakından bakalım.

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 398.400 TL

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 401.900 TL

Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO: 543.600 TL

Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 496.000 TL

Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite: 622.900 TL

Hyundai Elantra 1.6 MPI 123 PS Style Comfort: 462.225 TL

Otomatik vites seçeneği eklenen Fiat Egea modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...