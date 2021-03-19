Skyrim'in Riften Şehri Mod ile "Peynir Şehrine" Çevrildi

Ağaç Şehri modundan ilham alan geliştiriciler, Skyrim'in Riften şehrini peynir şehrine dönüştüren bir mod yayınladı. Söz konusu modu siz de indirip uygulayabiliyorsunuz.

Bir oyun ne kadar kaliteli, ne kadar bol içerikle olursa olsun topluluk tarafından oluşturulan modlar, oyunların eğlencesine eğlence katar. 2019 yılında WickWah tarafından oluşturulan bir Skyrim modu da aynı amaca hizmet ediyordu ve oyununun ticari kalbi Whiteru’nu bir “ağaç şehri" haline getiriyordu.

Mod geliştiriciler, WickWah’ın Whiteru için yayınlamış olduğu modu, Riften şehri için geliştirmeye karar verdiler ancak önemli bir fark ile: Peynir. Geliştiriciler, Skyrim’deki Riften şehrini bir ağaç şehri yapmak yerine bir peynir şehri haline getirdiler. Söz konusu mod ile şehrin dört bir yanı gülümseyen tekerlek peynirler ile kaplanıyor.

Mod, şehri devasa boyutlarda gülümseyen tekerlek peynirlerle kapladığından ve oyunu gerçekçilikten bir adım daha uzaklaştırdığından bazı oyuncuların hoşuna gitmeyebilir. Yine modun tuhaf görünen ancak bir o kadar da komik bir görüntü ortaya çıkardığını söylemek çok da yanlış olmaz.

Eğer bir Skyrim oyuncusuysanız ve bu ilginç modu oyuna eklemek istiyorsanız buraya tıklayarak söz konusu peynir şehri modunun Nexus Modları sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Skyrim’deki objeleri kırmanıza izin veren bir mod arıyorsanız da buradaki içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.