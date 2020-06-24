En popüler iş odaklı iletişim platformlarından biri olarak bilinen Slack, bugün Connect isimli yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı. Şimdilik sadece ücretli aboneliğe sahip kullanıcılara sunulacağı bildirilen özellik, şirketin Microsoft Teams ile olan savaşında elini güçlendirecek.

Senenin başından beri neredeyse tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden hayatımıza pek çok yeni kavram girdi. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında çeşitli şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi de tam olarak bu sebeple gerçekleşti. Uygulanan genel çalışma sisteminin bu şekilde değişim göstermesi, Slack gibi iş odaklı iletişim platformlarının öneminin büyük ölçüde artmasına sebep oldu. Bu tarz uygulamalara olan talep fazlalaştığı için de geliştirici şirketler farklarını ortaya koymak adına çeşitli yenilikler üzerinde çalışmaya başladı.

Slack tarafından duyurulan yeni özellikle beraber bir diğer işe yönelik haberleşme uygulaması olan Microsoft Teams ile olan savaşın biraz daha kızıştığı yorumları yapıldı. Slack, bugün çapraz iş iletişimi özelliği olan Connect'i aktif ettiğini ve şimdilik özelliğin sadece ücretli abonelik kullanan kişilere özel olduğunu açıkladı. Bu özelliğin Microsoft Teams’te henüz var olmaması dikkat çekici bir nokta olarak öne çıktı.

Elektronik postanın yerini alacak:

Slack tarafından yapılan basın açıklamasında yeni Connect özelliğinin e-postanın yerini alacak şekilde tasarlandığı ve farklı kuruluşların iletişim kurabilmesi açısından daha verimli bir yol olacağı söylendi. Connect sayesinde çeşitli mesajların kuruluş içindeki ve dışındaki ilgili kişilere genişletilebileceğini aktaran şirket, şimdilik ücretli olan bu özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak yayınlanabileceğinin mesajını da verdi.

Slack yeni özelliğin ne kadar güvenli olduğuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Şirket, Connect’in uzman ekipler tarafından son derece güvenli olarak tasarlandığını ve Slack’in kurumsal düzeydeki tüm güvenlik özellikleriyle uyumluluk standartlarına uygun olarak çalışacağını garanti ettiğini bildirdi. Yeni özelliği kullanıcılara sunmaya başlayan şirketin pek çok müşterisi ilerleyen günlerde yapacağı geri bildirimlerle Connect’in faydalarını ya da zararlı yönlerini diğer kullanıcılara bildirecek gibi görünüyor.