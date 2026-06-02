Hyundai’nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde i20 1.487.000 TL’den başlarken, IONIQ 5 Dynamic Visionroof versiyonunda liste fiyatı ile kampanyalı satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.

Hyundai, Haziran 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Listeye göre markanın ürün gamında i20, i30, BAYON, KONA, TUCSON ve elektrikli IONIQ ailesinin yanı sıra hibrit motorlu TUCSON, SANTA FE ve STARIA seçenekleri de yer alıyor.

İçerikten Görseller +10 × + − ‹ ›

Bu içerikte Hyundai’nin haziran ayına ait güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı satış fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller +10 × + − ‹ ›

Hyundai fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı i20 1.487.000 TL 1.470.000 TL i30 1.944.000 TL 1.944.000 TL BAYON 1.587.000 TL 1.560.000 TL KONA 2.340.000 TL 2.340.000 TL TUCSON 2.351.000 TL 2.299.000 TL INSTER 1.550.000 TL 1.550.000 TL KONA Elektrik 2.375.000 TL 2.280.000 TL IONIQ 5 3.150.000 TL 2.484.602 TL IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL IONIQ 6 2.484.000 TL 2.374.000 TL IONIQ 9 5.810.000 TL 5.810.000 TL TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL SANTA FE Hibrit 5.950.000 TL 5.950.000 TL STARIA Hibrit 2.721.000 TL 2.590.000 TL

i20 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026) 1.487.000 TL 1.470.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026) 1.639.000 TL 1.639.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026) 1.816.000 TL 1.676.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR II-C, DCT (2026) 1.831.000 TL 1.691.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026) 1.978.000 TL 1.795.304 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR II-C, DCT (2026) 1.993.000 TL 1.809.887 TL

Hyundai i20, yerli üretim avantajı ve kompakt yapısıyla markanın şehir odaklı modelleri arasında öne çıkıyor. Manuel ve DCT şanzıman seçenekleriyle listelenen model, Haziran 2026 fiyatlarında kampanyalı satış fiyatlarıyla dikkat çeken seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

i20 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

i30 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Comfort, DCT (2026) 1.944.000 TL 1.944.000 TL 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.250.000 TL 2.250.000 TL

Hyundai i30, kompakt hatchback sınıfında daha güçlü motor seçeneği ve DCT şanzıman kombinasyonuyla listede yer alıyor. Comfort ve Prime donanımlarıyla sunulan model, günlük kullanımda konfor ve performans beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

i30 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 11.000 TL -

BAYON fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026) 1.587.000 TL 1.560.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026) 1.760.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026) 1.965.000 TL 1.760.666 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR II-C, DCT (2026) 1.980.000 TL 1.775.249 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026) 2.103.000 TL 1.958.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR II-C, DCT (2026) 2.115.000 TL 1.970.000 TL

BAYON, Hyundai’nin yerli üretim kompakt SUV modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanıma uygun boyutları bir araya getiriyor. Haziran listesinde manuel ve DCT şanzımanlı versiyonlarla yer alan modelde özellikle Style paketlerde kampanyalı fiyat farkı öne çıkıyor.

BAYON opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2025) 2.340.000 TL 2.340.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.380.000 TL 2.380.000 TL

Hyundai KONA, kompakt SUV sınıfında benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Haziran 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri ayrı ayrı yer alan KONA, tasarım ve günlük kullanım pratikliğini aynı gövdede arayanlara hitap ediyor.

KONA opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

TUCSON fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2025) 2.351.000 TL 2.299.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.682.000 TL 3.592.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2026) 2.576.248 TL 2.387.262 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime, DCT (2026) 2.771.000 TL 2.679.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2026) 3.378.000 TL 3.248.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2026) 3.715.000 TL 3.585.000 TL

TUCSON, Hyundai’nin SUV ürün gamındaki en geniş seçenekli modellerinden biri olarak haziran listesinde yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan model, 2025 ve 2026 model yılı versiyonlarıyla farklı bütçe ve donanım beklentilerine yanıt veriyor.

TUCSON opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

INSTER fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW, Elektrik Dynamic, Otomatik (2025) 1.550.000 TL 1.550.000 TL 84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 1.790.000 TL 1.790.000 TL 84,5 kW, Elektrik Cross Advance, Otomatik (2025) 1.840.000 TL 1.840.000 TL

INSTER, Hyundai’nin elektrikli ürün gamındaki şehir odaklı modellerinden biri olarak kompakt gövde yapısıyla öne çıkıyor. Dynamic, Advance ve Cross Advance versiyonlarıyla listelenen model, elektrikli mobiliteye daha erişilebilir seviyeden geçmek isteyen kullanıcılar için konumlanıyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA Elektrik fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 99 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 2.375.000 TL 2.280.000 TL

KONA Elektrik, kompakt SUV gövdesini tamamen elektrikli motorla birleştiren bir model olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, Haziran 2026 döneminde kampanyalı satış fiyatıyla elektrikli SUV arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor.

KONA Elektrik opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

IONIQ 5 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Dynamic Visionroof, Otomatik (2026) 3.150.000 TL 2.484.602 TL 160 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2026) 3.490.000 TL 3.490.000 TL

IONIQ 5, Hyundai’nin tamamen elektrikli model ailesinde tasarım ve kullanım karakteriyle ayrı bir konumda duruyor. Haziran 2026 fiyat listesinde özellikle Dynamic Visionroof versiyonundaki kampanyalı satış fiyatı, modelin bu ayki en dikkat çekici gelişmesi olarak öne çıkıyor.

IONIQ 5 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 12.000 TL -

IONIQ 5 N fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 448 kW, Elektrik 4x4 N, Otomatik (2025) 6.205.000 TL 5.800.000 TL

IONIQ 5 N, Hyundai’nin elektrikli performans odaklı modellerinden biri olarak listede yer alıyor. 448 kW güç bilgisiyle sunulan model, Haziran 2026 döneminde kampanyalı satış fiyatıyla performans karakteri arayan elektrikli otomobil kullanıcılarına hitap ediyor.

IONIQ 5 N opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

IONIQ 6 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 111 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 2.484.000 TL 2.374.000 TL

IONIQ 6, Hyundai’nin elektrikli sedan karakterli modeli olarak akıcı tasarım çizgileri ve elektrikli altyapısıyla öne çıkıyor. Haziran fiyat listesinde Advance donanımıyla yer alan model, kampanyalı fiyat avantajı sunan elektrikli seçeneklerden biri olarak listeleniyor.

IONIQ 6 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 12.000 TL -

IONIQ 9 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW (218 PS), Elektrik RWD Progressive, Otomatik (2026) 5.810.000 TL 5.810.000 TL 226 kW (307 PS), Elektrik AWD Calligraphy, Otomatik (2026) 6.960.000 TL 6.960.000 TL

IONIQ 9, Hyundai’nin elektrikli ürün gamında üst sınıfa konumlanan modellerinden biri olarak geniş yapı ve güçlü motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Progressive ve Calligraphy donanımlarıyla sunulan model, büyük elektrikli SUV arayan kullanıcılara yönelik bir seçenek oluşturuyor.

IONIQ 9 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 18.000 TL -

TUCSON Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 215 PS, Hibrit 4x2 Elite, Otomatik (2025) 3.720.000 TL 3.720.000 TL

TUCSON Hibrit, Hyundai’nin SUV ailesinde hibrit motor seçeneği arayan kullanıcılar için listeleniyor. Elite donanımıyla sunulan model, TUCSON’un geniş kullanım alanını hibrit altyapıyla bir araya getirerek şehir içi ve uzun yol kullanımlarına yönelik dengeli bir alternatif oluşturuyor.

TUCSON Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

SANTA FE Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI HEV 239 PS, Hibrit 4WD Progressive, Otomatik (2026) 5.950.000 TL 5.950.000 TL

SANTA FE Hibrit, Hyundai’nin büyük SUV tarafındaki hibrit seçeneklerinden biri olarak geniş yaşam alanı ve üst segment kullanıma yönelik yapısıyla listede yer alıyor. Progressive donanımı ve 4WD yapısıyla sunulan model, aile kullanımı ve konfor beklentisi yüksek kullanıcıları hedefliyor.

SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 21.000 TL -

STARIA Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 225 PS, Hibrit 4x2 Elite, Otomatik (2025) 2.721.000 TL 2.590.000 TL

STARIA Hibrit, Hyundai ürün gamında geniş iç hacim ve çok amaçlı kullanım beklentilerine yönelik bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor ve otomatik şanzımanla listelenen model, Haziran 2026 döneminde kampanyalı satış fiyatıyla dikkat çeken modellerden biri oluyor.

STARIA Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 8.000 TL -

Kaynak: Hyundai Türkiye