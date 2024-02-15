Slack, yapay zekâ destekli yeni aracı Slack AI'ı duyurdu. Ücretli özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Peki Slack AI, neler vadediyor?

Şirketlerin sıklıkla tercih ettikleri anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Slack'e, "Slack AI" olarak isimlendirilen yeni bir özellik eklendi. Slack Enterprise kullanıcıları için ücretli bir eklenti olarak kullanıma sunulan bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere yapay zekâdan güç alıyor ve kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor.

Slack kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, sayıca fazla kanal olması ve bu kanallardaki mesaj yığınları. Sadece hafta sonu tatili veya yıllık izinde mesajla dolup taşan kanallar, işe geri dönen personelin bocalamasına neden oluyor. İşte Slack AI, bu tür durumlar için hayat kurtarıcı olacak.

Slack AI ile sadece bir konu hakkında yazılan mesajlara da ulaşılabilecek

Uygulamanın sağ üst kısmına eklenen yıldız simgesiyle ulaşılabilen Slack AI, bir kanaldaki okunmamış mesajların tamamına veya bu mesajların bir özetine ulaşmanızı sağlayacak. Üstelik bunu son 7 gün veya belirli bir zaman dilimi için yapabileceksiniz. Bu sayede şirkette olup bitenler, kolaylıkla takip edilebilecek.

Slack AI'ın bir diğer özelliği ise sorulara yanıt verebilecek şekilde dizayn edilmiş olması. Bir konu ile ilgili basit bir cümle yazacak olan kullanıcı, yazdığı şeye ilişkin yanıtları hızlıca alabilecek. Slack kanallarındaki mesajları tarayan yapay zekâ, kullanıcının aradığı bir konuya hızlıca ulaşmasını sağlayacak.

Slack AI'ı sorulara yanıt verme özelliği, Slack ile bağlanabilen üçüncü taraf hizmetlerle de entegre çalışacak. Diyelim ki Slack ile Notion ve Box hesapları birbirine bağlı. Slack AI'a yöneltilen bir sorunun cevabı Notion ve Box'ta bulunan bir dosyanın içindeyse yapay zekâ, söz konusu cevabı kullanıcıya sunacak.