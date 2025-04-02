Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı. Snapdragon 8s Gen 4, gelişmiş performans ve yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor.

Qualcomm, sektörde rekabeti kızıştıracak yeni çip seti Snapdragon 8s Gen 4'ü tanıttı. Şirket, bu yeni mobil işlemciyle kullanıcılara üst düzey performansı daha erişilebilir bir fiyatla sunmayı hedefliyor. Snapdragon 8s Gen 4, bazı özellikleriyle amiral gemisi modellerle yarışırken belirli alanlarda da farklılıklar gösteriyor.

Snapdragon 8s Gen 4, Qualcomm'un önceki nesil Kryo CPU mimarisini kullanıyor. Ancak şirket bu mimariyle bile önceki nesle göre önemli performans artışları sağladığını belirtiyor. Yeni çip seti, 4nm üretim teknolojisiyle üretiliyor ve bu da enerji verimliliği açısından bazı avantajlar sunuyor.

Snapdragon 8s Gen 4 özellikleri

İşlemci tarafında 3.20GHz'e kadar çıkan çekirdek hızları dikkat çekiyor. Grafik performansında da yüzde 49'luk bir iyileştirme sağlandığı ifade ediliyor. Yeni çip seti, 5G modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UFS 4.0 ve LPDDR5X RAM gibi güncel teknolojileri destekliyor. Ancak mmWave 5G desteğinin olmaması ise dikkat çeken bir eksiklik. Yapay zekâ yetenekleri de geliştirilen çip setinde, yeni bir NPU sayesinde yüzde 44'lük bir performans artışı sağlanmış. Kamera tarafında ise 320MP'ye kadar tek kamera sensörü desteği ve 8K HDR video kaydı gibi özellikler bulunuyor.

Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4, üst düzey performansı daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin bu çip setini kullanması bekleniyor. Snapdragon 8s Gen 4'ün performansı ve enerji verimliliği, piyasaya çıkacak cihazlarda daha net bir şekilde görülecek.