Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'ya dair ilk performans verileri sızdırıldı. İddialara göre yeni çip, akıllı telefon dünyasında bir ilke imza atarak 5 GHz frekans sınırını aşabilir.

Mobil teknoloji dünyası, yeni nesil amiral gemisi işlemcisinin sızan teknik detaylarıyla hareketlendi. İddialara göre Qualcomm, TSMC'nin 2 nm sınıfı N2P üretim sürecinden çıkacak yeni çipiyle performans çıtasını bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Mikroskobik ölçekteki bu mimari değişim, çip üzerine daha fazla işlem birimi sığdırarak hem yüksek güç sunmayı hem de pil tüketimini kontrol altında tutmayı hedefliyor.

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Sektörün güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre Qualcomm'un yeni donanımı, akıllı telefonlarda daha önce görülmemiş frekans değerleriyle karşımıza çıkabilir.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile 5 GHz barajı aşılabilir

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Qualcomm'un sızdırılan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modelinin, mobil işlemcilerde alışılmadık bir seviye olan 5 GHz saat hızını geçebileceği söyleniyor. Sızdırılan verilere göre sekiz çekirdekli bu yapıda ana yükü üstlenen iki performans çekirdeği 5,01 GHz hızına ulaşırken, yardımcı çekirdekler günlük kullanımı yürütmek üzere **4,03 GHz ** ve 3,74 GHz frekanslarında görev yapabilir.

Bu hız artışı ne anlama geliyor?

Saniyede 5 milyar işlem döngüsü: İşlemci çekirdeklerinin frekansı, saniyedeki döngü sayısını temsil ediyor. 5 GHz saat hızı, performans çekirdeklerinin teorik olarak saniyede 5 milyar işlem adımı çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Tavan yapan anlık performans: Ağır uygulamaların açılışı, video işleme ve yapay zeka komutlarının ilk yanıt süreleri gibi yüksek güç gerektiren anlarda cihaz anında tepki verebilir.

**Isınma ve frenleme riski: ** Telefon gibi küçücük ve fansız bir gövdede bu frekanslara çıkmak yüksek ısı üretebilir; bu da telefonun ısındığında kendini frenlemesine ya da pili hızlı tüketmesine yol açabilir. Dolasıyla şirketin mimari tarafta atacağı bu radikal adımla birlikte yüksek performans ve ısınma dengesini nasıl kuracağı merak konusu.

Mühendislik denemesi ihtimali: İşlemcinin sızdırılan testlerde bu hıza ulaşması, piyasaya çıkacak cihazlarda da bu hızda kalacağını garantilemiyor; zira üreticiler lansman öncesinde frekansı kısıtlayabilir.

Adreno 850 grafik birimi ve bellek mimarisi iddiası

Telefonun ekranındaki tüm oyun ve görselleri işleyen grafik tarafında Adreno 850 GPU'nun yer alabileceği belirtiliyor. Üç parçalı bir grafik mimarisine sahip olacağı konuşulan bu birim; **18 MB grafik belleği ** ve 8 MB LLC, yani işlemci ile grafik kartı arasındaki veri akışını hızlandıran gelişmiş bir önbellek desteği sunabilir.

Qualcomm'un bu seride Pro sürümün yanı sıra grafik kanadı daha sınırlandırılmış standart bir versiyon hazırladığı da öne sürülenler arasında.