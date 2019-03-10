Snapdragon 855 Kullanan Amiral Gemileri Neler Vadediyor?

Bu yazımızda, Snapdragon 855'e sahip amiral gemilerini inceliyoruz. Hangi telefon, hangi özellikleri sunuyor? Global markaların kıyasıya yarışında kim ön planda? Birlikte göz atıyoruz.

Amiral gemisi denince ilk akla gelen Snapdragon 855, piyasadaki en güçlü işlemcilerinden biri. Yalnızca en iyi telefonlarda kullanılan işlemcinin aynı zamanda en azından şu an için nadir olduğunu belirtmekte de yarar var. Biz de sizler için piyasada Snapdragon 855'i kullanan sayılı telefonların özelliklerini inceledik. Siz de bu sayede telefonları karşılaştırabilir ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Not: Telefonların bazıları satışa sunulmuşken bazıları henüz çıkmadı.

Samsung Galaxy S10 Serisi

Galaxy S10 telefonları, Snapdragon 855 yonga setini (bazı bölgelerde Exynos 9820 Octa) kullanıyor. Galaxy S10 ve S10 Plus, birkaç farklılıkla neredeyse aynı özellikleri sunuyor. Plus modelinde daha büyük bir ekran, daha büyük bir pil ve önde iki kamera var.

Özellikler

Samsung Galaxy S10 Plus

3040x1440 çözünürlük, 522 ppi ile 6,4 inç Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 855 (bazı bölgelerde Exynos 9820 Octa)

8/12 GB RAM

128 GB / 512 GB / 1 TB depolama, 512 GB'a kadar genişletilebilir

12+12+16 MP üçlü arka kamera, 10+8 MP ikili ön kamera

4.100 mAh batarya

Android 9.0 Pie

157,6 x 74,1 x 7,8 mm, 175 g

Samsung Galaxy S10

​ 3040x1440 çözünürlük, 550 ppi ile 6,1 inç Dinamik AMOLED ekran

3040x1440 çözünürlük, 550 ppi ile 6,1 inç Dinamik AMOLED ekran Snapdragon 855 (Bazı bölgelerde Exynos 9820 Octa)

8 GB RAM

128 / 512 GB depolama, 512 GB'a kadar genişletilebilir

12+12+16 MP üçlü arka kameralar, 10 MP tek ön kamera

3.400 mAh batarya

Android 9.0 Pie

149,9 x 70,4 x 7,8 mm, 157 g

Samsung Galaxy S10e

2280x1080 çözünürlük, 438 ppi ile 5,8 inç Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 855 (Exynos 9820 Octa in some regions)

6 / 8 GB RAM

128 / 256 GB depolama, 512 GB'a kadar genişletilebilir

3.100 mAh batarya

Android 9.0 Pie

142,2 x 69,9 x 7,9 mm, 150 g

Sony Xperia 1

Sony, Xperia 1'i MWC 2019'da duyurdu. Telefon, 6,5 inçlik 21:9'luk bir ekrana sahip. Şirkete göre, bu en boy oranı geliştirilmiş çoklu görev sunuyor. Örneğin, ekranda iki uygulamayı bölünmüş ekran modunda çalıştırabilir ve her birinin daha fazlasını görebilirsiniz.

Sony Xperia 1 henüz satışta değil ancak İngiltere'deki Clove'da ön sipariş için hazır durumda. 850 sterline satılıyor ve bu da yaklaşık 1.100 dolara denk geliyor. Telefonun piyasaya sürüldüğünde ABD'de daha ucuz olması bekleniyor.

Özellikler

3840x1644 çözünürlük, 643 ppi ile 6,5 inç OLED ekran

Snapdragon 855

6 GB RAM

128 GB depolama, 512 GB'a kadar genişletilebilir

Üç adet 12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

3.330 mAh batarya

Android 9.0 Pie

167 x 72 x 8,2 mm, 180 g

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9'un ileri teknoloji özellikleri, modern tasarımı ve uygun fiyatı ile en iyi Snapdragon 855 telefonlarından biri olmasını sağlıyor. Genel sürüm 64 veya 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen telefon 6 GB RAM ile birlikte gelirken, Çin'deki kullanıcılar için 8 ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Özellikler

2340x1080 çözünürlük, 403 ppi ile 6,39 inç Super AMOLED ekran

Snapdragon 855

6 / 8 / 12 GB RAM

64 / 128 / 256 GB depolama alanı, arttırılamıyor

48+16+12 MP üçlü arka kamera, 20 MP tek ön kamera

3.300 mAh batarya

Android 9.0 Pie

157,5 x 74,7 x 7,6mm, 173 g

LG V50 ThinQ

V50 ThinQ selefine göre küçük bir yükseltme olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm’un en yeni ve en büyük SoC’u ile güçlendirilmiş 5G’ye hazır ve 4.000 mAh’lik bir batarya kullanıyor. Telefon, müzik tutkunları için mükemmel bir seçim. Çünkü doğru kulaklıklarla daha iyi bir ses deneyimi için bir kulaklık jakı girişi ve Quad DAC içeriyor.

Özellikler

3120x1440 çözünürlük, 537 ppi ile 6,4 inç P-OLED ekran

Snapdragon 855

6 GB RAM

128 GB depolama, 512 GB'a kadar genişletilebilir

12+12+16 MP üçlü arka kamera, 8+5 MP ikili ön kamera

4.000 mAh batarya

Android 9.0 Pie

159,2 x 76,1 x 8,3mm, 183 g

Samsung Galaxy Fold

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olarak karşımıza çıkan telefon, bükülebilir ekranı sayesinde telefon ve tablet formları arasında geçiş yapabiliyor. Kapalıyken, cihazla 4,6 inçlik bir dış ekran üzerinden etkileşime girebiliyorsunuz. Ancak telefonun ekranını açtığınızda, 7,3 inçlik dev bir ekran ortaya çıkıyor.

2152x1536 çözünürlük, 414 ppi ile 7,3 inç Dinamik AMOLED ana ekran

HD+ çözünürlüğüne sahip 4,6 inç Super AMOLED kapak ekranı

Snapdragon 855

12 GB RAM

512 GB depolama alanı, arttırılamıyor

12+12+16 MP üçlü arka kamera, 10+8 MP ikili ön kamera, 10 MP kapak kamerası

4.380 mAh batarya

Android 9.0 Pie

Galaxy Fold ile birlikte Snapdragon 855 kullanan telefonların özelliklerini incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizce bu senenin amiral gemisi hangi telefon olacak. Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.