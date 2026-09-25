Qualcomm, kulaklıklar için geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon Sound Elite Gen 2'yi duyurdu.

Qualcomm, Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Summit etkinliğinde giyilebilir ses teknolojileri için geliştirdiği en yeni amiral gemisi platformunu tanıttı. Yeni işlemci, Snapdragon Sound Elite Gen 2 ismiyle geliyor.

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Bu yeni nesil mimari, geleneksel kulaklık ve kafa bantlı modelleri yalnızca ses oynatan birer araç olmaktan çıkarıp çevrelerini anlayabilen bağımsız yapay zekâ yardımcılarına dönüştürmeyi hedefliyor.

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Snapdragon Sound Elite Gen 2 neler sunuyor?

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Şirketin kişisel yapay zekâ odaklı ilk premium ses platformu olan platform, yüksek kaliteli ses işleme, gelişmiş ses teknolojileri, cihaz içi yapay zekâ ve güçlü bağlantı yeteneklerini tek bir gövdede birleştiriyor.

Snapdragon Sound Elite Gen 2’nin sunduğu en büyük yeniliklerden biri, bünyesinde barındırdığı mikro güç Wi-Fi 6E desteği. Bu teknoloji sayesinde uyumlu kulaklıklar veya kablosuz cihazlar, arada bir akıllı telefon bulunmasına gerek kalmaksızın doğrudan yapay zekâ asistanlarına bağlanabiliyor. Platform aynı zamanda klasik Bluetooth bağlantı yeteneklerini de koruyarak üretici markalara geniş bir esneklik sunuyor.

Ses kalitesi tarafında ise kayıpsız kablosuz yayın imkanı tanıyan aptX Lossless teknolojisi ile standart Bluetooth kapsama alanlarının ötesine geçmeyi sağlayan XPAN desteği yer alıyor. Ayrıca 5. nesil uyarlanabilir aktif gürültü engelleme, Qualcomm cVc eko/gürültü bastırma ve çoklu mikrofon desteği gibi özellikler sayesinde hem gürültülü ortamlarda net aramalar yapmak hem de AI asistanlarıyla kesintisiz iletişim kurmak mümkün hâle geliyor.

Yeni platform, bir önceki nesil olan Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform ile kıyaslandığında donanım tarafında oldukça belirgin bir performans sıçraması sunacak. S7 Gen 1 modelindeki 64 GOPS yapay zeka işlem gücü ve döngü başına 256 MAC operasyon değeri, Snapdragon Sound Elite Gen 2 ile birlikte tam iki katına çıkarak 128 GOPS seviyesine ulaşıyor. performans artışı, kulaklığın anlık çeviri, kişiselleştirilmiş işitme algoritmaları ve bağlamsal yardım gibi birden fazla akıllı özelliği aynı anda çalıştırmasına imkân tanıyor. Performanstaki bu artışa rağmen güç yönetimi ve boyut tarafında da önemli iyileştirmeler mevcut. Güç tüketimi %40'a varan oranlarda azaltılmış.

Platform yalnızca standart TWS kulaklıklarla sınırlı kalmayıp; kafa üstü kulaklıklar, açık kulak tasarımları, ses gözlükleri, kameralı kulaklıklar ve gelişmekte olan diğer çok modlu giyilebilir cihazlarda kullanılabilecek.