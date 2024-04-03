Snapdragon X Elite bilgisayar işlemcilerinin, Intel'in en hızlı işlemcilerinden %50 daha hızlı olduğu ifade edildi.

Qualcomm, bu yılın ortalarında piyasaya sürmesi beklenen Snapdragon X Elite bilgisayar işlemcilerinin performans rakamlarını açıkladı. Qualcomm'dan gelen açıklamaya göre yeni işlemci, Geekbench 6 karşılaştırma testlerinde Intel'in en hızlı işlemcisinden bile %50 daha hızlı.

Oryon çekirdek mimarisi kullanılan yeni Snapdragon X Elite işlemciler, Intel'in yakın zamanda çıkan Core ultra "Meteor Lake" işlemcileriyle karşı karşıya geldi. Qualcomm daha önce işlemciyi Intel Raptor Lake, AMD Phoenix ve Apple M2 ile karşılaştırmış olsa da ilk defa Meteor Lake'e karşı test etmiş oldu.

Daha hızlı, daha verimli

Benchmark testlerinde 12 çekirdekli Qualcomm Snapdragon X Elite işlemci, Intel Core Ultra 7 155H işlemci kullanan ASUS Zenbook 14 OLED ve Intel Core Ultra 9 185H işlemcili ASUS ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarla karşı karşıya geldi. Bu karşılaştırma için Qualcomm, son dönemde sık sık kullanılan Geekbench 6.2 test ekipmanlarını kullandı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı oldu.

Qualcomm daha önce yapay zekâ peformansında meydan okuduğu Intel Core Ultra çipleri şimdi hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek değerleri açısından geride bırakmayı başardı. Snapdragon X Elite, Core Ultra 9 185H'ye karşı yapılan testlerde, tam güçte çalıştırıldığında %51 daha hızlı işlem yaparken, aynı seviyede işlem kapasitesi kullanıldığında ise %65 daha az enerji tüketimi ile dikkat çekti. Core Ultra 7 155H ile karşılaştırıldığında ise bu rakamlar %54 ve %65 olarak karşımıza çıktı.

Çoklu çekirdek testlerinde ise Qualcomm'un yeni işlemcisi, Core Ultra 9 Ultra 185H'ye karşı %41'lik hız ve %58'lik enerji tasarrufu performansı farkıyla rakibini geride bıraktı. Core Ultra 7 155H'ye karşı ise bu farklar %52 ve %60 olarak gerçekleşti. Yeni işlemci, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2427, çoklu çekirdek testinde ise 14254 puan aldı.

Elbette bu rakamlar Qualcomm tarafından açıklanan rakamlar ve kesin karar vermek için bir süre daha bekleyip üçüncü parti testlerin sonuçlarına bakmak sağlıklı olacaktır.