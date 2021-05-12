Yeni Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Fragmanı Yayınlandı

Çıkış tarihi 4 Haziran olarak belirlenen Sniper Ghost Warrior Contracts 2’den yeni fragman geldi. Yayınladığı fragmanla oyundaki birçok yeniliği detaylı bir şekilde tanıtan CI Games, oyunu PC’de oynamak için gereken minimum sistem gereksinimlerini de oyuncularla paylaştı.

Keskin nişancılığı baz alan oyunların en popüler serilerinden olan Sniper Ghost Warrior’ın dördüncü oyunu, çıkışına yaklaşık 2 hafta varken oyunculara kendini detaylıca tanıttı. Sniper Ghost Warrior Contracts 2’nin bugün yayınlanan fragmanı, oyunun konusu ve oynanışına dair kapsamlı bilgiler sağladı. Bunun yanında oyununun minimum sistem gereksinimleri de yapımcı ekip tarafından bildirildi.

CI Games’in yeni Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fragmanı, oyundaki silahlardan kullanılabilecek taktiklere kadar detaylı bilgi vermekle kalmadı; konuyu da sürükleyici bir şekilde anlatarak oyuncuların heyecanını artırdı. Açıklanan sistem gereksinimleri ise yeni nesil için orta karar denebilecek seviyede oldu.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fragmanı:

Oyun, fragmanda anlatıldığı üzere Lübnan ve Suriye arasında bulunan ‘Kuamar’ adlı yasasız bir bölgede geçiyor. Göreviniz ise buradaki politik çatışmayı bitirmek için bazı isimlere suikastta bulunmak. Oyunda sniper tipi dışında da birçok silahınız ve bu silahları kendinize göre ayarlamak için birçok seçeneğiniz oluyor. ‘Sand-box’ stili haritalarda görev yaptığınız oyunda duruma göre drone kullanmak da mümkün.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sistem gereksinimleri:

Sniper Ghost Warrior Contracts 2’nin geliştirici ekibi, oyunun sistem gereksinimlerini de bekleyişteki oyuncularla paylaştı. 4 Haziran’daki çıkışıyla en çok satan keskin nişancı oyun serisinin çıtasını bir üst seviyeye taşıyacak oyun için belirlenen minimum sistem, günümüze göre orta seviye denebilecek bir güçte: Geliştiricilere göre oyunu PC’de oynamak için en az Intel Core i5 7600 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci gerekecek. Belirlenen en az RAM miktarı 8 GB olmakla beraber ekran kartı olarak en az Nvidia GeForce 970 ya da Radeon RX 580 gerekecek. Minimum ve tavsiye edilen gereksinimlerin tamamı şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Grafik İşlemci: Nvidia Geforce 970 / Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Depolama: 20 GB boş alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri: