Battlefield 6'nın Çıkışıyla İlgili Heyecanlandıran Paylaşım

Electronic Arts, Battlefield'ın Twitter hesabında ilginç bir paylaşım yaptı. "Soon" kelimesiyle uyaklı olan bir kelimenin "boom" olduğunu yazan geliştiriciler, araya "june", yani haziran ibaresini sıkıştırdılar. Bu ibare, yaklaşmakta olan Battlefield 6'nın haziran ayında çıkış yapabileceğini düşündürüyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), bir süredir yeni bir "Battlefield" oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yapımı bir süredir önemsemeyen ekip, şu ana kadar yaptığı açıklamalarda da ser verip sır vermedi. Hatta "Battlefield 6" olarak isimlendirilecek oyunla ilgili bildiğimiz en önemli şey, bu oyunun geçmişi değil, günümüzü anlatacak oluşu.

Battlefield, video oyun tarihinin en sevilen savaş oyunu serilerinden bir tanesi. Bugüne dek 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı başta olmak üzere pek çok gerçek ve hayali savaş durumunu oyuncuların beğenisine sunan ekip, muhtemelen yılların açığını kapatmak için elinden gelenin en iyisini yapacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunla ilgili bildiğimiz şeyler oldukça kısıtlı.

Battlefield geliştiricileri, oyunun çıkış tarihini açıklamış olabilir

Battlefield'ın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan EA, oyunun çıkış tarihini açıklamış gibi görünüyor. Yapılan bu paylaşıma yakından baktığımızda, "soon" kelimesiyle uyaklı olan bir kelimenin istendiğini, bundan sonra da "boom" denildiğini görüyoruz. İşte bu araya sıkıştırılan "June", yani haziran ibaresi, Battlefield 6'nın haziran ayı içerisinde duyurulabileceğini gözler önüne seriyor.

Battlefield'ın Twitter hesabından yapılan paylaşım, oyunun hayranlarını da heyecanlandırdı. Zira oyuncular, yeni bir Battlefield oyununu gerçekten uzun bir süredir bekliyorlar ve bu bekleyişin artık son bulmasını istiyorlar. Hal böyle olunca da paylaşımı görünce adeta kendinden geçen Twitter kullanıcıları, bu gönderiyi beğeni ve yanıt yağmuruna tuttular. Biz de kullanıcılardan gelen bazı yorumları sizler için derledik.

İşte Battlefield 6 ile ilgili "haziran" paylaşımına gelen bazı yorumlar