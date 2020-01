Oldukça sık bir şekilde çıkış tarihi değiştirilen, 22 Mayıs’ta izleyiciyle buluşması beklenen The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, birçok ünlü isme senaryosunda yer verecek. Filmde yer alan bu isimlerin hepsinin hangi rolde olacağı henüz bilinmiyordu ancak son fragmanla birlikte Snoop Dogg’un filmdeki yeri belli oldu. Ünlü rapçi filmde kendisini canlandıracak.

Son 20 yılın çocukların üzerinde büyük anısı olan ve hâlâ devam eden SüngerBob KarePantolon çizgi dizisinden uyarlanan bir film daha gösterime girmeye hazırlanıyor. Üçüncü SüngerBob sinema filmi olacak The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, çizgi dizinin dışından tanıdığımız bazı ünlü isimlere de yer veriyor. Birçok kez çıkış tarihi değiştirilen film, yine bir aksilik olmazsa 22 Mayıs tarihinde SüngerBob hayranlarıyla buluşacak. Filmde yer alan ünlü isimlerden en çok konuşulanlar şüphesiz ki Keanu Reeves ve Snoop Dogg. Daha önce ortaya çıkan görüntülerde Keanu Reeves’in filmde hayat vereceği karakteri görmüştük: bir çalı topu. Ancak Snoop Dogg’un filmde neye benzeyeceği hakkında fikrimiz yoktu. Yeni yayınlanan fragman, bu soru işaretine kısmen açıklık getirdi. Sanıyoruz ki Snoop Dogg filmde Snoop Dogg olarak yer alacak. İşte The SpongeBob Movie: Sponge on the Run’ın yeni fragmanı: İLGİLİ HABER Super Bowl'da Sünger Bob Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğratan Video Snoop Dogg filmde kendini canlandıracak Ünlü rapçi Snoop Dogg, filmde kendisi olarak yer alacak. Zira fragmanda da adı Snoop Dogg olarak geçiyor. Görüntülerden anladığımız kadarıyla ünlü sanatçı, restoran ya da kumarhane benzeri bir yerde sahne alıyor olacak. Kim bilir, belki kendisinden filmin konusuna göre yazılmış bir şarkı da duyarız. Ünlü yan oyuncu kadrosu geniş olan filmde komedyen ve müzisyen Reggie Watts ve ‘Awkwafina’ adıyla bilinen Amerikalı oyuncu Nora Lum da yer alacak. Fragmanlardan öğrendiğimiz üzere film, denizlerin tanrısı Poseidon tarafından kaçırılan Gary’nin peşine düşen SüngerBob ve arkadaşlarının macerasını konu alacak. Filmde çizgi diziden tanıdığımız ses sanatçılarının büyük bir çoğunluğu da bulunacak. En son yapılan değişikliğe göre film, 22 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

