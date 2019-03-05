Sol Şeridi Boşaltın: İşte Karşınızda Sonic The Hedgehog

Yeni Sonic the Hedgehog filminde ana karakterimiz Sonic’in nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaşıldı.

Sonic the Hedgehog da Hollywood’un sinemaya aktaracağı karakterler arasında yer alıyor. Mavi, hızlı ve komik bir karakter olan Sonic’in ilk olarak bacakları karşımıza çıkmıştı. Şimdi o bacakların üstünü de görüyoruz.

Hagami/Carroll Inc., Sonic’in filmdeki görünüşünün nasıl olacağını paylaştı. Gönderide, markanın özündeki değerlerini kaybetmeden yeni, modern bir deneme yapıldığı belirtildi.

Görüntüler arasında Sonic’in “marka kişiliği”ne dair notlar da yer alıyor. Bu notlara bakarak 2019 yılında gösterime girecek olan filmden ne beklememiz gerektiğine dair fikir edinebiliyoruz. Bu defa karakterimiz sadece “saygısız ve sarkastik” olmayacak, aynı zamanda “sakin ve sevilebilir” olacak. Ayrıca Sonic kötü niyetli değil sadece yaramaz olacak.

Yeni Sonic tasarımında gözlere gösterilen önem de dikkat çekiyor. Eski oyunlarda Sonic’in gözleri birleşikti ancak iki göz bebeği vardı. Bu tasarımda ise beyaz tüylerden oluşan bir şerit ile hem o eski tasarıma gönderme yapılmış hem de Sonic’in, tek göz yuvasında iki gözü olan garip bir yaratık olmasının önüne geçilmiş. Sonic’in elleri de aynı kürkle kaplı olarak gözüküyor. Kendi tüyüne benzer tüyden bir eldiven giymiyorsa karakterimiz bu defa eldivensiz olacak.

Film, 8 Kasım 2019’da vizyona girecek.