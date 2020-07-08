Koronavirüs pandemisi, ülkemizde iyiden iyiye kontrol altına alınmış olsa da dünya geneline baktığımızda hız kazanarak devam ediyor. Sürekli yeni “bir gündeki en çok vaka sayısı” açıklayan ülkeler, sonbahar aylarında gelmesi beklenen 2. dalga için de önemli hazırlıklar yapmaya çalışıyor. Aşı konusunda çalışmalar büyük bir hızla devam etse de aşı bulunsa dahi tüm dünyaya aşının ulaşması tahminlerden uzun sürecek.
Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisinde son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 ili açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en fazla vaka hala İstanbul’da bulunurken, en az vaka ise Tunceli’de görüldü. Anadolu’daki pek çok şehirde halihazırda vakaların artmaya devam ettiğini söyleyen Koca, şehirler konusunda merak edilen sorulara da açıklık getirdi.
Son 3 günde en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 7 il
- İstanbul
- Ankara
- Gaziantep
- Konya
- Mardin
- Diyarbakır
- Şanlıurfa
Son 3 günde en az koronavirüs vakasının görüldüğü 7 il
- Tunceli
- Artvin
- Iğdır
- Erzincan
- Bayburt
- Kırklareli
- Bilecik
Yatış süreci 21 günden 3 güne düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ilk ortaya çıktığında 21 gün olan yatış sürecinin bu süreçte 3 güne kadar düştüğünü söyledi. Filyasyon çalışmalarının da yüzde 94,4’e çıktığını söyleyen Koca, bu sürecin de 48 saatten 26 saate indiğini açıkladı.