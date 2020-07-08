Koronavirüs pandemisi hakkında önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Koca, bugünkü vaka sayıları ile birlikte en fazla ve en az COVID-19 hastalığının görüldüğü illeri açıkladı. Bu açıklamaya göre en fazla vaka İstanbul’da, en az vaka ise Tunceli’de görüldü.

Koronavirüs pandemisi, ülkemizde iyiden iyiye kontrol altına alınmış olsa da dünya geneline baktığımızda hız kazanarak devam ediyor. Sürekli yeni “bir gündeki en çok vaka sayısı” açıklayan ülkeler, sonbahar aylarında gelmesi beklenen 2. dalga için de önemli hazırlıklar yapmaya çalışıyor. Aşı konusunda çalışmalar büyük bir hızla devam etse de aşı bulunsa dahi tüm dünyaya aşının ulaşması tahminlerden uzun sürecek.

Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisinde son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 ili açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en fazla vaka hala İstanbul’da bulunurken, en az vaka ise Tunceli’de görüldü. Anadolu’daki pek çok şehirde halihazırda vakaların artmaya devam ettiğini söyleyen Koca, şehirler konusunda merak edilen sorulara da açıklık getirdi.

Son 3 günde en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 7 il

İstanbul

Ankara

Gaziantep

Konya

Mardin

Diyarbakır

Şanlıurfa

Son 3 günde en az koronavirüs vakasının görüldüğü 7 il

Tunceli

Artvin

Iğdır

Erzincan

Bayburt

Kırklareli

Bilecik

Yatış süreci 21 günden 3 güne düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ilk ortaya çıktığında 21 gün olan yatış sürecinin bu süreçte 3 güne kadar düştüğünü söyledi. Filyasyon çalışmalarının da yüzde 94,4’e çıktığını söyleyen Koca, bu sürecin de 48 saatten 26 saate indiğini açıkladı.