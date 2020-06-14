Son Dakika: Bingöl'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl ve çevresinde, ayrıca Doğu Anadolu, Güneyoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yüzeyine çok yakın olduğu tespit edilen deprem, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini hissettirdi. Doğu tarafındaysa en son Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bingöl'de bulunan haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen deprem 17:24 saatinde meydana geldi. Depremin gerçekleştiği bölge, Türkiye'de en çok deprem görülen bölgelerden biri olarak da not ediiyor.

Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini paylaştı:

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken AFAD'dan da deprem bilgileri gelmeye başladı. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre de deprem 5.7 büyüklüğünde oldu. Meydana gelen bu deprem en çok Trabzon, Rize, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Diyarbakır gibi illeri etkilerken, bölgelerden henüz can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgi ulaşmadı. Depremle ilgili Kızılay'da; "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.7 büyüklüğünde olan deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." şeklinde açıklamada bulundu.

4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi:

Yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından dakikalar sonra Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyünde 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. 2003 yılında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisinden hâlâ kurtulamayan Bingöl halkı, kendini sokaklara atmış durumda.