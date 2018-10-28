Son Zamanlarda Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar

Ekim ayı, yıl içerisinde en heyecanlı geçen yıl olmalı. En azından mobil pazar için.

Bahsettiğimiz gibi Ekim ayı telefon duyuruları için yoğun geçti ve hemen hemen her gün yeni bir şeyler duyuruldu. Pazartesi OnePlus 6T modelini ve salı günü yeni iPad'leri beklerken, geçmişimiz de bizi meşgul etti.

Xiaomi Mi Mix 3

Bizi en çok heyecanlandıran cihazlardan birisi Xiaomi Mi Mix 3 modeli oldu. 10 GB'a kadar seçenekler sunan RAM, 6.4 inç neredeyse çerçevesiz ekran, çift ön ve çift arka kamera, kablosuz şarj cihazı ve çok daha fazlası. Xiaomi, bu cihazıyla birlikte amiral segmentinde çok iyi ve sağlam bir adım atmış oldu.

Xiaomi Black Shark Helo

Xiaomi, ayrıca geçtiğimiz birkaç gün içinde Black Shark Helo modelini de tanıttı. Bu model, şirketin oyun odaklı olarak duyurduğu ilk model. Şu an için de tek olma özelliğini de taşıyor. Cihaz 6 inç Amoled ekrana sahip, 120 Hz yenileme hızıysa ne yazık ki bulunmuyor. Ön tarafa bakan stereo hoparlörler, ergonomi düşünülerek tasarlanmış. Çift ısı boruları, ışıklı logo ve versiyona bağlı olarak 1 veya 2 adet kumanda ile geliyor.

HTC Exodus 1

Bu modelin çok ayrı özellikleri olmasa da, yalnızca Ethereum ya da Bitcoin ile satın alabilmeniz noktasında diğer modellerden çok farklı bir yol çiziyor. Bir e-cüzdan olarak da kullanabilirsiniz.

Panasonic Eluga Z1 Pro

Panasonic de, son günlerde cihaz tanıtmış markalardan birisi. İki farklı model tanıtan Panasonic, bir adet standart Eluga Z1 tanıtırken, bir adet de üst modeli olan Eluga Z1 Pro modelini tanıttı. Ancak özellik olarak, her iki modelin de isimlerine aldanmamak gerekiyor. İki cihaz da giriş segmentine hitap ediyor.

Samsung Galaxy A6s

Samsung'un sürekli genişlemekte olan A serisi ile ilgili de birkaç duyurusu vardı. A6s modeli, şirketin kendi fabrikalarında üretmediği ilk telefon. Cihazda SuperAmoled ekran, Snapdragon 660 işlemci, 6 GB RAM ve en az 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Meizu Note 8

Geçtiğimiz hafta açıklanan Meizu Note 8 modeli, sizlere 6 inç çentiksiz bir ekran sunuyor. Çentiksiz diye belirtmek ilginç gözükebilir, ancak Çinli markalar artık üst modellerde yoğunlukla çentik kullanmaya başladılar. Ayrıca derinlik algısı için de 1 adet ekstra arka kamera, yani çift kamerası bulunuyor. Snapdragon 632, 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği ile 185$ fiyat etiketi ile satılıyor.

Oppo R15x

Oppo R15x modeli de, resmi olarak tanıtıldı gibi oldu. Tanıtıldı gibi oldu, çünkü cihazın resmi donanım bilgisi halen elimizde yok.