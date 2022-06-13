Sonos Müşterilere Fazla Ürün Gönderip İade Etmelerini İstedi

Özellikle çıkarmış olduğu hoparlör gibi ürünlerle büyük bir beğeni toplayan Sonos, bugün cihazların başarılarıyla değil; sistemlerinde yaşanan bir sıkıntıyla gündeme geldi. Kullanıcılardan çok sayıda şikayet alan Sonos, önce fazla ürün gönderi ve sonrasında ürünlerin iade edilmesini istedi.

Amerika merkezli Sonos, ses cihazlarıyla oldukça büyük bir beğeni topluyor. Ancak şirketin bugün gündeme gelmesinin sebebi çıkarmış olduğu cihazların başarısı değil. Çok sayıda kullanıcı The Verge’e birtakım şikayetlerde bulundu. Şikayetlerin konusuysa oldukça ilginçti.

The Verge tarafından paylaşılan habere göre, kullanıcılar Sonos’un internet sitesinden verdikleri siparişlerde fazlasıyla ürün gönderildiğini aktardı. Tabii istediğinden daha fazla ürüne sahip olmak kimsenin şikayetçi olacağı bir durum değil. İşler de tam olarak burada karışıyor. Peki ne oldu da kullanıcılar şikayetçi olmaya başladı? Gelin birlikte bakalım.

Ürünlerin iade edilmesi istendiği iddia edildi

Sonos’un hoparlörlerine sahip olmak isteyen kullanıcılar, internet sitesi üzerinden verdikleri sipariş sonrası siparişlerinden çok daha fazla ürünün gönderildiğini gördüler. Diyeceksiniz ki “Bunda şikayetçi olacak ne var?” çünkü istediğinden fazlasına sahip olmak büyük birçoğunluğun hoşuna gidecek bir durum. Ancak Sonos, bu fazla gönderilen ürünler için önce kullanıcılardan fazladan ücret aldı. Sonrasında ise bu ürünlerin geri iade edilmesini istedi.

Tam da bu noktada kullanıcılar, Sonos’tan kaynaklandığını iddia ettikleri bu sıkıntı sebebiyle pek çok şeyle uğraşmak durumunda kaldıklarını belirterek şikayetlerini dile getirdi. Sonos, konuyla ilgili mağduriyet yaşayan kullanıcılara gönderdikleri e-posta aracılığıyla özür diledi. Ayrıca kullanıcılardan e-postayı yanıtlamalarını ve fazla gönderilerin iade edilmesini isteyen Sonos, bir anda eleştirilerin hedefi oldu.

Her ne kadar durum kısa sürede düzeltilmeye çalışılmış olsa da sistemden kaynaklanan bu hata sebebiyle önce fazla ücret ödeyen ardından da iade işlemleriyle uğraşmak durumunda kalan kullanıcılar şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor. Sonos ise kullanıcıların yaşadığı mağduriyet sonrası akıllardaki tüm soru işaretlerinin yanıt bulması için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.