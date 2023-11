Sonradan Hayal Kırıklığına Uğratan Diziler

Efsane bir başlangıç yapan diziler, maalesef ki sonradan büyük bir hüsrana neden olabiliyor. İzleme gibi bir niyetiniz varsa başlamadan önce bir kez daha düşünmeniz için hayal kırıklığına uğratan dizileri bir araya getirdik.

Sürekli yeni yapımların yayımlanmasından ve bunların izleyici kitlesi tarafından hızlıca tüketilmesinden dolayı izleyecek kaliteli bir dizi bulmak neredeyse imkânsız oldu. "Kaliteli" kavramı kişiden kişiye değişse de özellikle ilk sezonlarında âdeta kendisine müptela eden diziler, son sezonlarına doğru sarpa sarabiliyor.

Ardı arkası kesilmeyen mantık hataları, olayların sürekli tekrar etmesi, kurgunun yüzeysel bir çizgide ilerlemesi ve içi boş diyaloglar; Game of Thrones, Lost, Vikings, The Walking Dead, Doctor Who ve daha nice efsane dizinin sonunu getirdi. Olmasaydı keşke sonunuz böyle...

Tür: Aksiyon, macera, suç

Aksiyon, macera, suç Yıl: 2012-2020

2012-2020 Oyuncular: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey

Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey Yaratıcı: Greg Berlanti

Greg Berlanti IMDb: 7.5

Yaşadığı şehri kurtarmaya çalışan bir adamın hikâyesine odaklanan Arrow, ilk sezonuyla gayet akıcı bir şekilde başlasa da son sezonlarına doğru sınıfta kalmıştı. Olayların sürekli tekrar etmesi dizinin durağan bir çizgide ilerlemesine neden olan en büyük etkenlerden biriydi. Dizi, son sezonlarına doğru bir nebze toparlamış olsa da hiçbir zaman ilk iki sezondaki havasını yakalayamamıştı.

Tutarsızlıkta zirve yapan The 100

Tür: Dram, gizemi bilim kurgu

Dram, gizemi bilim kurgu Yıl: 2014-2020

2014-2020 Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos

Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos Yaratıcı: Jason Rothenberg

Jason Rothenberg IMDb: 7.6

Tam 7 sezondan oluşan The 100, güzel bir konuya sahip olsa da başarısız bir senaryoyla ilerlediği için uzun süre tahammül edilemeyecek diziler arasına adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olmuştu. İlk sezonlardaki sürükleyicilik ve akıcılık, yerini mantıksızlığa ve tutarsızlığa bırakmıştı ne yazık ki.

Mantık hatalarının arşa çıktığı Gotham

Tür: Aksiyon, suç

Aksiyon, suç Yıl: 2014-2019

2014-2019 Oyuncular: Ben McKenzie, Jada Pinkett Smith, Donal Logue

Ben McKenzie, Jada Pinkett Smith, Donal Logue Yaratıcı: Bruno Heller

Bruno Heller IMDb: 7.8

Dizi, başlarda karanlık ve soğuk Gotham’ı en iyi yansıtan yapımlardan biri olarak değerlendirilse de bölümler ilerledikçe çok da öyle olmadığı anlaşılmıştı. Dizideki karakterlerin asla ölmemesi ve olayların mantık seyrinin çok dışında ilerlemesi, izleyenlerin aklıyla resmen dalga geçer gibiydi.

Henry Cavill'ın bile dayanamayıp ayrıldığı The Witcher

Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Yıl: 2019-

2019- Oyuncular: Freya Allan, Henry Cavill, Anya Chalotra

Freya Allan, Henry Cavill, Anya Chalotra Yaratıcı: Lauren Schmidt Hissrich

Lauren Schmidt Hissrich IMDb: 8

Henry Cavill'ın Rivialı Geralt karakterine hayat verdiği dizi, hem sezonların arasını fazla açmasıyla hem de oyuncu seçimleriyle bayağı bir tartışma yaratmıştı hatırlarsınız ki. Son sezonunda ise birçok mantık hatasının olduğu ve iyice sarpa saran dizi, izleyiciler üzerinnde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin 4. sezonunda ise Henry Cavill yer almayacak, onu da şimdiden söyleyelim.

Klişelerle dolu Lie to Me

Tür: Suç, dram, gizem

Suç, dram, gizem Yıl: 2009-2011

2009-2011 Oyuncular: Tim Roth, Brendan Hines, Kelli Williams

Tim Roth, Brendan Hines, Kelli Williams Yaratıcı: Samuel Baum

Samuel Baum IMDb: 8

Lie to Me, özellikle ilk sezonlarında farklı bir konu sunarak izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran bir dizi olmuştu. Her bölümüyle ayrı bir hikâyeye odaklanan dizi, son sezonlarına doğru aşırı derece kendini tekrar eden ve klişelerle dolu bir yapım hâline gelmişti.

Haddinden fazla bir şekilde uzayan The Walking Dead

Tür: Dram, korku, gerilim

Dram, korku, gerilim Yıl: 2010-2022

2010-2022 Oyuncular: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride Yaratıcı: Frank Darabont

Frank Darabont IMDb: 8.1

2010 yılında yayımlanmaya başlayan bir zombi dizisi olan The Walking Dead, geçen yıl final yaptı. Yani dizinin ne kadar uzatıldığını siz hesap edin. Diziyi çok sevenlerin bile artık zorlaya zorlaya bitrdiği The Walking Dead, gereksiz yere uzatılan yapımlardan biri olmuştu.

"Keşke tadında bitseydi..." dedirten Prison Break

Tür: Aksiyon, suç, dram

Aksiyon, suç, dram Yıl: 2005-2017

2005-2017 Oyuncular: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco

Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco Yaratıcı: Paul T. Scheuring

Paul T. Scheuring IMDb: 8.3

Prison Break, her ne kadar gönüllere taht kuran bir dizi olmuş olsa da son sezonlarına doğru hayal kırıklığına uğratmıştı. Özellikle ilk iki sezonuyla, diziler tarihinin en iyileri arasında girecek derece kaliteli olan dizi, olağanüstü kurgusuyla kendisine müptela eden yapımlardan biriydi. Ancak keşke tadında bitseydi.

Çok bozan Lost

Tür: Macera, dram

Macera, dram Yıl: 2004-2010

2004-2010 Oyuncular: Jorge Garcia, Josh Holloway, Yunjin Kim

Jorge Garcia, Josh Holloway, Yunjin Kim Yaratıcı: J.J. Abrams

J.J. Abrams IMDb: 8.3

Bir uçak kazasından kurtulanların, ıssız bir tropik adada hayatta kalabilme mücadelelerini konu edinen Lost, 6 sezon 121 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla Lost da fazla uzatılan ve bunun azizliğini yaşayan yapımlardan biri. Hatta "Lost çok bozdu..." cümlesi bir ara dillere pelesenk olmuştu.

Olayların sürekli tekrar ettiği The Handmaid's Tale

Tür: Drama, bilim kurgu, gerilim

Drama, bilim kurgu, gerilim Yıl: 2017-

2017- Oyuncular: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Ann Dowd

Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Ann Dowd Yaratıcı: Bruce Miller

Bruce Miller IMDb: 8.4

Kanadalı yazar Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, distopik bir gelecekte geçiyor. Aslında ilk sezonlarında hem kurgusu hem de distopyası ile resmen büyüleyen The Handmaid's Tale'in ilerleyen bölümlerindeki mantık hataları ve olayların sürekli tekrar etmesi artık görmezden gelinmeye başlamıştı.

İlk sezonlardaki derinliği olmayan Westworld

Tür: Dram, gizem, bilim kurgu

Dram, gizem, bilim kurgu Yıl: 2016-2022

2016-2022 Oyuncular: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris

Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris Yaratıcı: Lisa Joy, Jonathan Nolan

Lisa Joy, Jonathan Nolan IMDb: 8.5

Westworld, izleyenlerin yarısından fazlasıın yarım bıraktığı dizilerden biri. Aslında son derece özgün bir konusu olan dizi, yakın gelecek ile hayal edilen geçmişin kesiştiği noktayı bizlere sunuyordu. Westworld, her ne kadar da Anthony Hopkins gibi usta bir oyuncu ile taçlandırılmış olsa da dizinin ilk sezonlardaki derinlik maalesef son sezonlarda yerini mumla aratır hâle gelmişti.

Olayları sündüre sündüre anlatıp yıldıran Vikings

Tür: Aksiyon, macera, dram

Aksiyon, macera, dram Yıl: 2013-2020

2013-2020 Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig

Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig Yaratıcı: Michael Hirst

Michael Hirst IMDb: 8.5

Bizleri, okyanusun ötesindeki uzak kıyıları keşfetmeye ve Ragnar Lothbrok'un gizemli dünyasına götüren Vikings de olayların sündüre sündüre anlatılması ve bölümlerin gereksiz yere uzatılmasıyla çöp olan dizlerden biri. Vikings'in ilk sezonları tutunca âdeta Türk dizileri gibi hikâyesi uzadıkça uzamıştı.

Sonsuzluğa giden sezonlarıyla izleyenleri soğutan Doctor Who

Tür: Macera, dram, bilim kurgu

Macera, dram, bilim kurgu Yıl: 2005-

2005- Oyuncular: Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie

Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie Yaratıcı: Sydney Newman

Sydney Newman IMDb: 8.6

Başlarda kendisine bağlayan bir bilim kurgu dizisi olan Doctor Who, sürekli değişen oyuncu kadrosu ve olayların kopukluğuyla izleyici kitlesini kendisinden uzaklaştırdı diyebiliriz. Hatta dizinin sevenleri, Doctor Who'yu David Tennant öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyor. Dile kolay 13 sezon 188 bölümden oluşan Doctor Who, yakın bir zaman içinde üç özel bölümle 60. yılını kutlayacak.

İlk sezonundan sonra aynı tadı vermeyen True Detective

Tür: Suç, dram, gizem

Suç, dram, gizem Yıl: 2014-

2014- Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams Yaratıcı: Nic Pizzolatto

Nic Pizzolatto IMDb: 8.9

True Detective; polis soruşturmalarının, hem hukukun içinde hem de dışında yer alan kişilerin sırlarını ortaya çıkardığı antoloji serisi. Her sezonunda olayların ve oyuncu kadrosunun değiştiği dizinin ilk sezonunda Matthew McConaughey ve Woody Harrelson yer almıştı. Sadece 8 bölümle resmen şov yapan oyunculuklarıyla, kurgusuyla kendisine hayran bırakan dizi, son 2 sezonunda maalesef ki aynı tadı verememişti.

Dizi tarihindeki en kötü finale imza atan Game of Thrones

Tür: Aksiyon, macera, dram

Aksiyon, macera, dram Yıl: 2011-2019

2011-2019 Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington Yaratıcı: David Benioff, D.B. Weiss

David Benioff, D.B. Weiss IMDb: 9.2

Sezon finaliyle, özellikle de son bölümüyle büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı Game of Thrones. Oysa ilk sezonlarında çıtayı resmen arşa çıkartmıştı. Dokuz soylu ailenin Westeros toprakları için ölesiye savaştığı Game of Thrones'a henüz başlamadıysanız son sezonlara doğru ivmesinin giderek düştüğünü göz alarak başlayın deriz.

BONUS: Son sezonlara doğru sarpa saran Kurtlar Vadisi

Tür: Aksiyon, suç

Aksiyon, suç Yıl: 2003-2005

2003-2005 Oyuncular: Necati Şaşmaz. Özgü Namal, Gürkan Uygun

Necati Şaşmaz. Özgü Namal, Gürkan Uygun Yaratıcı: Osman Sınav, Raci Şaşmaz

Osman Sınav, Raci Şaşmaz IMDb: 7.9

Türk dizi tarihinin en iyi yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi, başlarda iyi kurgusuyla dikkat çekse de son bölümlere doğru hem Polat Alemdar karakterinin insanüstü bir hâl alması hem de senaryonun içi boş kahramanlıklarla dolmasıyla sarpa sarmıştı.