Okulların yoğunluğundan, işlerin stresinden kalan vakitlerde izleyecek kaliteli bir yapım bulmak neredeyse imkânsız bir hâl aldı. Sizlerin işini bir nebze de olsa kolaylaştırmak adına izlemezseniz çok da bir şey kaybetmeyeceğiniz hatta izlemeden önce ölmeniz gereken filmleri bir araya getirdik.

"Kaliteli" yapım denildiğinde bu kavram kişiden kişiye değişir, bunu es geçmeyelim ancak bazı filmler var ki hem oyuncu kadrosu hem konusu hem de sinematografisi ile sınıfta kalıyor.

Ne tarafından tutsanız elinizde kalacak bu filmlerin içinde Türk korku filmi denildiğinde akla ilk gelen Dabbe, Musallat gibi filmlerden Hollywood'un "saçma" erotik-romantik filmlerine kadar birçok yapım var. İzleyenlerin neredeyse tamamına "Ben ne izledim şimdi?!?" dedirten bu filmlere hep birlikte bakacağız.

İzlemeden Önce Ölmeniz Gereken Filmler

Sınırları zorlayan: Lanetli Ada / The Wicker Man

Tür: Korku, gizem

Korku, gizem Yıl: 1973

1973 Oyuncular: Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cilento

Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cilento Yönetmen : Robin Hardy

: Robin Hardy IMDb: 7.5

Kayıp bir çocuğun soruşturulmasıyla başlayan filmde; araştırma yapan polis, bir İskoç kasabasının pagan ritüelleri ve garip cinsel davranışlarıyla ilgili sırlarını ortaya çıkarır. Son derece aykırı bir film olan The Wicker Man, rahatsız edici unsurlarla dolu bir yapım. Nicolas Cage'li yeniden çevrimi ise çok daha kötü.

Âdeta bir kağnı gibi ilerleyen: Solaris

Tür: Drama, gizem

Drama, gizem Yıl: 2002

2002 Oyuncular: George Clooney, Natascha McElhone, Ulrich Tukur

George Clooney, Natascha McElhone, Ulrich Tukur Yönetmen: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh IMDb: 6.2

Stanislaw Lem'in kaleme aldığı Solaris'in kitabı her ne kadar muhteşem olsa da bu yeniden çevrim film için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil... Yavaş ilerleyen bir temposu olan filmi George Clooney bile kurtaramamış doğrusu. Andrey Tarkovski'nin yönettiği orijinal film de yavaş ilerliyordu ancak en azından kitabın felsefesini iyi yansıtabilmişti.

Ses efektleriyle dumur eden: Siccîn

Tür: Korku

Korku Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Merve Ateş, Toygun Ateş, Pınar Çağlar Cenktürk

Merve Ateş, Toygun Ateş, Pınar Çağlar Cenktürk Yönetmen: Alper Mestçi

Alper Mestçi IMDb: 6

Jump scare ve ses efektleriyle korkutmaya çalışırken fazla abartan yapımlardan biri olan Siccîn'in diğer Türk korku filmlerinden pek de bir farkı yok açıkçası. Yani zamanınız çok da kıymetli değilse bir bakabilirsiniz.

İzleyenlerin bin pişman olduğu: Musallat

Tür: Korku

Korku Yıl: 2007

2007 Oyuncular: Ecem Cansu Aktay, İbrahim Can, Sedat Kalkavan

Ecem Cansu Aktay, İbrahim Can, Sedat Kalkavan Yönetmen: Alper Mestçi

Alper Mestçi IMDb: 5.9

Musallat; deneyimsiz oyuncu kadrosu ve zayıf senaryosuna rağmen Türk korku filmlerine nispeten "iyi" olarak değerlendirilen yapımlardan biri. Ama sizler yine de izlemeden önce bir kere daha düşünün...

365 Gün'ün Türk versiyonu: Aşk Taktikleri

Tür: Romantik komedi

Romantik komedi Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Atakan Çelik

Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Atakan Çelik Yönetmen: Emre Karakuşak

Emre Karakuşak IMDb: 5.3

Yayınlandığı dönemde bazı sahneleriyle sık sık gündem olan ve alay konusu hâline gelen Aşk Taktikleri, aşka asla inanmayan bir reklam yöneticisi ve bir moda tasarımcısı-blogger'ın "sıra dışı" hayatına odaklanıyor diyebiliriz. Zaman kaybı olan bu filmin ilham kaynağı da tahmin edersiniz ki 365 Days...

Oyuncu kadrosunun bile kurtaramadığı: Onun Hakkında Her Şey / All About Steve

Tür: Komedi, romantik

Komedi, romantik Yıl: 2009

2009 Oyuncular: Sandra Bullock, Bradley Cooper, Thomas Haden Church

Sandra Bullock, Bradley Cooper, Thomas Haden Church Yönetmen: Phil Traill

Phil Traill IMDb: 4.8

Sandra Bullock ve Bradley Cooper'ın başrollerinde yer aldığı film, konu bakımından iyi olsa da işleyiş açısından sınıfta kalan yapımlardan biri.

"Ne izledim şimdi?!" dedirten: Ölüm Defteri / Death Note

Tür: Suç, drama

Suç, drama Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, Jeremy Slater

Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, Jeremy Slater Yönetmen: Adam Wingard

Adam Wingard IMDb: 4.6

Başarılı yönetmen Adam Wingard, kendine özgü tarzıyla ve yetenekli oyuncu kadrosuyla ortaya farklı bir iş çıkarsa da Death Note, hem sinema eleştirmenlerini hem de sinemaseverleri "Ne mana?!?" diye isyan ettiren filmlerden biri.

Psikolojinizi altüst etmeye yemin etmiş: The Human Centipede

Tür: Korku

Korku Yıl: 2009

2009 Oyuncular: Dieter Laser, Winter Williams, Ashlynn Yennie

Dieter Laser, Winter Williams, Ashlynn Yennie Yönetmen: Tom Six

Tom Six IMDb: 4.4

Rahatsız ediciliğin tavan yaptığı bu film, midenizin asla almayacağı iğrençlik ve zulümle dolu. El ayak titreten ve psikolojinizi bozmaya âdeta yemin eden bu filmi izlemeseniz de olur açıkçası...

Türk korku filmi denildiğinde akla ilk gelen: Dabbe

Tür: Korku

Korku Yıl: 2006

2006 Oyuncular: Ümit Acar, Ebru Aykaç, Fulya Candemir

Ümit Acar, Ebru Aykaç, Fulya Candemir Yönetmen: Hasan Karacadağ

Hasan Karacadağ IMDb: 4.4

Tam tamına altı filmden oluşan Dabbe serinin seven de çok sevmeyen de... Ancak Dabbe serisi, amatör oyunculukları ve klişe korku temalarıyla "kötü" kategorisine alınabilecek Türk korku filmlerinden.

Malum filmlerden pek de farkı olmayan: Grinin Elli Tonu / Fifty Shades of Grey

Tür: Drama, romantik

Drama, romantik Yıl: 2015

2015 Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle

Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle Yönetmen: Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson IMDb: 4.2

Kendi kategorisinde olan filmlere göre bir nebze de olsa "yaratıcı" olan Grinin Elli Tonu, yine "Ben şimdi ne izledim?" diye isyan ettiren yapımlardan biri.

"Sebebi neydi ki?" dedirten: Oda / The Room

Tür: Drama

Drama Yıl: 2003

2003 Oyuncular: Tommy Wiseau, Juliette Danielle, Greg Sestero

Tommy Wiseau, Juliette Danielle, Greg Sestero Yönetmen: Tommy Wiseau

Tommy Wiseau IMDb: 3.6

Tommy Wiseau'nun oyunculuk, senaryo ve sinematografi açısından sınıfta kalan bu filmi bütün yapım kurallarını altüst ediyor doğrusu. Baştan uyaralım, bu filmi izledikten sonra bir daha asla aynı şekilde futbol izleyemeyeceksiniz.

Halle Berry ve Sharon Stone'un bile kurtaramadığı: Kedi Kadın / Catwoman

Tür: Aksiyon, suç

Aksiyon, suç Yıl: 2004

2004 Oyuncular: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt

Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt Yönetmen: Pitof

Pitof IMDb: 3.4

Konusuna ve oyuncu kadrosuna bakıldığında muhteşem bir film izleyeceğini düşünceleri ters köşe yapan Catwoman'ı Halle Berry ve Sharon Stone gibi birbirinden başarılı iki kadın oyuncu bile kurtaramamış...

Âdeta bir zaman kaybı olan: 365 Gün / 365 Days

Tür: Drama, romantik

Drama, romantik Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Bronislaw Wroclawski

Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Bronislaw Wroclawski Yönetmen: Barbara Bialowas

Barbara Bialowas IMDb: 3.3

365 Gün'ü bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Malum filmlerden pek de bir eksiği olmayan bu yapımın fazlası bile var. Kendisini, Netflix kütüphanesinden istediğiniz an izleyebilirsiniz.

2023'ün en kötü filmlerinden olmaya yemin etmiş olan: Winnie the Pooh: Kan ve Bal / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey

Tür: Korku

Korku Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills

Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

Rhys Frake-Waterfield IMDb: 2.9

Winnie-the-Pooh'yu korku filmine çevirmek kimin fikriydi gerçekten? Zayıf olay örgüsü, yetersiz oyuncu kadrosu ve korku ögelerinin eksikliği, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey'i 2023'ün en kötü filmlerinden yapmaya yetmiş gibi görünüyor.

İzlemeye başladığınız ilk saniye pişman olacağınız: Kediler / Cats

Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yıl: 2019

2019 Oyuncular: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo

James Corden, Judi Dench, Jason Derulo Yönetmen: Tom Hooper

Tom Hooper IMDb: 2.8

Cats'in bu uyarlamasının oyuncu kadrosu çok iyi olsa da izlemeye başladığınız ilk andan itibaren bu yapımı kapatıp bir an önce kurtulmak isteyeceksiniz...