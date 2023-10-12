"Kaliteli" yapım denildiğinde bu kavram kişiden kişiye değişir, bunu es geçmeyelim ancak bazı filmler var ki hem oyuncu kadrosu hem konusu hem de sinematografisi ile sınıfta kalıyor.
Ne tarafından tutsanız elinizde kalacak bu filmlerin içinde Türk korku filmi denildiğinde akla ilk gelen Dabbe, Musallat gibi filmlerden Hollywood'un "saçma" erotik-romantik filmlerine kadar birçok yapım var. İzleyenlerin neredeyse tamamına "Ben ne izledim şimdi?!?" dedirten bu filmlere hep birlikte bakacağız.
İzlemeden Önce Ölmeniz Gereken Filmler
- Lanetli Ada / The Wicker Man
- Solaris
- Siccîn
- Musallat
- Aşk Taktikleri
- Onun Hakkında Her Şey / All About Steve
- Ölüm Defteri / Death Note
- The Human Centipede
- Dabbe
- Grinin Elli Tonu / Fifty Shades of Grey
- Oda / The Room
- Kedi Kadın / Catwoman
- 365 Gün / 365 Days
- Winnie the Pooh: Kan ve Bal / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey
- Kediler / Cats
Sınırları zorlayan: Lanetli Ada / The Wicker Man
- Tür: Korku, gizem
- Yıl: 1973
- Oyuncular: Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cilento
- Yönetmen: Robin Hardy
- IMDb: 7.5
Kayıp bir çocuğun soruşturulmasıyla başlayan filmde; araştırma yapan polis, bir İskoç kasabasının pagan ritüelleri ve garip cinsel davranışlarıyla ilgili sırlarını ortaya çıkarır. Son derece aykırı bir film olan The Wicker Man, rahatsız edici unsurlarla dolu bir yapım. Nicolas Cage'li yeniden çevrimi ise çok daha kötü.
Âdeta bir kağnı gibi ilerleyen: Solaris
- Tür: Drama, gizem
- Yıl: 2002
- Oyuncular: George Clooney, Natascha McElhone, Ulrich Tukur
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- IMDb: 6.2
Stanislaw Lem'in kaleme aldığı Solaris'in kitabı her ne kadar muhteşem olsa da bu yeniden çevrim film için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil... Yavaş ilerleyen bir temposu olan filmi George Clooney bile kurtaramamış doğrusu. Andrey Tarkovski'nin yönettiği orijinal film de yavaş ilerliyordu ancak en azından kitabın felsefesini iyi yansıtabilmişti.
Ses efektleriyle dumur eden: Siccîn
- Tür: Korku
- Yıl: 2016
- Oyuncular: Merve Ateş, Toygun Ateş, Pınar Çağlar Cenktürk
- Yönetmen: Alper Mestçi
- IMDb: 6
Jump scare ve ses efektleriyle korkutmaya çalışırken fazla abartan yapımlardan biri olan Siccîn'in diğer Türk korku filmlerinden pek de bir farkı yok açıkçası. Yani zamanınız çok da kıymetli değilse bir bakabilirsiniz.
İzleyenlerin bin pişman olduğu: Musallat
- Tür: Korku
- Yıl: 2007
- Oyuncular: Ecem Cansu Aktay, İbrahim Can, Sedat Kalkavan
- Yönetmen: Alper Mestçi
- IMDb: 5.9
Musallat; deneyimsiz oyuncu kadrosu ve zayıf senaryosuna rağmen Türk korku filmlerine nispeten "iyi" olarak değerlendirilen yapımlardan biri. Ama sizler yine de izlemeden önce bir kere daha düşünün...
365 Gün'ün Türk versiyonu: Aşk Taktikleri
- Tür: Romantik komedi
- Yıl: 2022
- Oyuncular: Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Atakan Çelik
- Yönetmen: Emre Karakuşak
- IMDb: 5.3
Yayınlandığı dönemde bazı sahneleriyle sık sık gündem olan ve alay konusu hâline gelen Aşk Taktikleri, aşka asla inanmayan bir reklam yöneticisi ve bir moda tasarımcısı-blogger'ın "sıra dışı" hayatına odaklanıyor diyebiliriz. Zaman kaybı olan bu filmin ilham kaynağı da tahmin edersiniz ki 365 Days...
Oyuncu kadrosunun bile kurtaramadığı: Onun Hakkında Her Şey / All About Steve
- Tür: Komedi, romantik
- Yıl: 2009
- Oyuncular: Sandra Bullock, Bradley Cooper, Thomas Haden Church
- Yönetmen: Phil Traill
- IMDb: 4.8
Sandra Bullock ve Bradley Cooper'ın başrollerinde yer aldığı film, konu bakımından iyi olsa da işleyiş açısından sınıfta kalan yapımlardan biri.
"Ne izledim şimdi?!" dedirten: Ölüm Defteri / Death Note
- Tür: Suç, drama
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, Jeremy Slater
- Yönetmen: Adam Wingard
- IMDb: 4.6
Başarılı yönetmen Adam Wingard, kendine özgü tarzıyla ve yetenekli oyuncu kadrosuyla ortaya farklı bir iş çıkarsa da Death Note, hem sinema eleştirmenlerini hem de sinemaseverleri "Ne mana?!?" diye isyan ettiren filmlerden biri.
Psikolojinizi altüst etmeye yemin etmiş: The Human Centipede
- Tür: Korku
- Yıl: 2009
- Oyuncular: Dieter Laser, Winter Williams, Ashlynn Yennie
- Yönetmen: Tom Six
- IMDb: 4.4
Rahatsız ediciliğin tavan yaptığı bu film, midenizin asla almayacağı iğrençlik ve zulümle dolu. El ayak titreten ve psikolojinizi bozmaya âdeta yemin eden bu filmi izlemeseniz de olur açıkçası...
Türk korku filmi denildiğinde akla ilk gelen: Dabbe
- Tür: Korku
- Yıl: 2006
- Oyuncular: Ümit Acar, Ebru Aykaç, Fulya Candemir
- Yönetmen: Hasan Karacadağ
- IMDb: 4.4
Tam tamına altı filmden oluşan Dabbe serinin seven de çok sevmeyen de... Ancak Dabbe serisi, amatör oyunculukları ve klişe korku temalarıyla "kötü" kategorisine alınabilecek Türk korku filmlerinden.
Malum filmlerden pek de farkı olmayan: Grinin Elli Tonu / Fifty Shades of Grey
- Tür: Drama, romantik
- Yıl: 2015
- Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle
- Yönetmen: Sam Taylor-Johnson
- IMDb: 4.2
Kendi kategorisinde olan filmlere göre bir nebze de olsa "yaratıcı" olan Grinin Elli Tonu, yine "Ben şimdi ne izledim?" diye isyan ettiren yapımlardan biri.
"Sebebi neydi ki?" dedirten: Oda / The Room
- Tür: Drama
- Yıl: 2003
- Oyuncular: Tommy Wiseau, Juliette Danielle, Greg Sestero
- Yönetmen: Tommy Wiseau
- IMDb: 3.6
Tommy Wiseau'nun oyunculuk, senaryo ve sinematografi açısından sınıfta kalan bu filmi bütün yapım kurallarını altüst ediyor doğrusu. Baştan uyaralım, bu filmi izledikten sonra bir daha asla aynı şekilde futbol izleyemeyeceksiniz.
Halle Berry ve Sharon Stone'un bile kurtaramadığı: Kedi Kadın / Catwoman
- Tür: Aksiyon, suç
- Yıl: 2004
- Oyuncular: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt
- Yönetmen: Pitof
- IMDb: 3.4
Konusuna ve oyuncu kadrosuna bakıldığında muhteşem bir film izleyeceğini düşünceleri ters köşe yapan Catwoman'ı Halle Berry ve Sharon Stone gibi birbirinden başarılı iki kadın oyuncu bile kurtaramamış...
Âdeta bir zaman kaybı olan: 365 Gün / 365 Days
- Tür: Drama, romantik
- Yıl: 2020
- Oyuncular: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Bronislaw Wroclawski
- Yönetmen: Barbara Bialowas
- IMDb: 3.3
365 Gün'ü bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Malum filmlerden pek de bir eksiği olmayan bu yapımın fazlası bile var. Kendisini, Netflix kütüphanesinden istediğiniz an izleyebilirsiniz.
2023'ün en kötü filmlerinden olmaya yemin etmiş olan: Winnie the Pooh: Kan ve Bal / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey
- Tür: Korku
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills
- Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield
- IMDb: 2.9
Winnie-the-Pooh'yu korku filmine çevirmek kimin fikriydi gerçekten? Zayıf olay örgüsü, yetersiz oyuncu kadrosu ve korku ögelerinin eksikliği, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey'i 2023'ün en kötü filmlerinden yapmaya yetmiş gibi görünüyor.
İzlemeye başladığınız ilk saniye pişman olacağınız: Kediler / Cats
- Tür: Komedi, drama
- Yıl: 2019
- Oyuncular: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo
- Yönetmen: Tom Hooper
- IMDb: 2.8
Cats'in bu uyarlamasının oyuncu kadrosu çok iyi olsa da izlemeye başladığınız ilk andan itibaren bu yapımı kapatıp bir an önce kurtulmak isteyeceksiniz...