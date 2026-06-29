Sony, PlayStation Store'dan Sattığı 551 Film ve Diziyi Kütüphanelerden Kalıcı Olarak Kaldırıyor

Sony, kullanıcıların daha önce satın aldığı 551 film ve diziyi iade dahi gerçekleştirmeden kütüphanelerden kaldırıyor.

Dijital çağda bir şeyi "satın almak" gerçekten ona sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Sony bunun en somut örneği olsa gerek ki şirket, lisans anlaşmazlıkları nedeniyle PlayStation Store üzerinden kullanıcıların parasıyla satın aldığı tam 551 film ve diziyi kütüphanelerden kalıcı olarak siliyor.

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1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak olan bu temizlik dalgasında aralarında John Wick, Terminator 2, Rambo ve Paddington gibi kült yapımların da bulunduğu devasa bir arşiv kelimenin tam anlamıyla buhar olacak. İşin en acı kısmı ise şu ki Sony, içeriği kütüphanelerden kaldırırken kullanıcılara herhangi bir para iadesi yapmayacak.

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Yılların tartışma konusu tekrar gün yüzüne çıktı

Sosyal medya bu konu yüzünden çalkalanırken, dijital mülkiyet tartışmaları da yeniden alevlendi.

Dijital bir üründe "Satın Al" butonuna bastığımızda, platformlar bize eserin kendisini değil, sadece her an iptal edilebilir bir "kullanım lisansını" kiralıyor. Üstelik bu durum Sony’nin ilk sabıkası da değil. Şirket daha önce de Avrupa'da yüzlerce içeriği ve binlerce Discovery belgeseli sezonunu bir gecede yok etmişti.

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