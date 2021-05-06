Sony'nin PlayStation 5 Tasarımını "Yenileyeceği" Söyleniyor

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Sony, PlayStation 5'in tasarımını "yenilemeyi" düşünüyor. Bu yeniliğin ardından PS5'in 5 nm CPU'su yerini 6 nm CPU'ya bırakacak. Şu an için bu yeniliğin PS5'e etkisi hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da küçük de olsa bir performans kaybı yaşanma ihtimali bulunuyor.

PlayStation 5, COVID-19 salgını nedeniyle insanların evlere kapanmasının da etkisiyle tüm zamanların en iyi çıkış yapan oyun konsolu olmuştu. Bununla birlikte Sony, PlayStation 5 üretimini talebe yanıt verecek miktarda artırmayı başaramadı ki halihazırda devam etmekte olan mikroçip kıtlığı, bunun gerçekleşmesini imkansız hale getiriyor.

Digitimes tarafından aktarılan bilgilere göre Sony, PlayStation 5'te önemli bir tasarım değişikliğine gitmeyi planlıyor. Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Sony, TSMC de dahil olmak üzere tüm tedarikçilerine PlayStation 5'in yenilenen tasarımının 2022'nin 2. ya da 3. çeyreğinde üretime başlayacağını aktardı.

Peki Sony, halihazırda satış rekorları kıran PlayStation 5'in tasarımını neden değiştiriyor? Kantan Games CEO'su Dr. Serkan Toto'ya göre bu sorunun yanıtı maliyet. Dr. Toto, halihazırda PS5'e güç vermekte olan 5 nm CPU'lar çok maliyetli olduğu için Sony'nin bu işlemcileri AMD'nin yeni 6 nm yarı özelleştirilmiş CPU'ları ile değiştireceğini belirtiyor.

Dolayısı ile PlayStation 5'in söz konusu "tasarım" değişikliği, cihazın dış görünüşünden ziyade bileşenlerinde olacak. Peki bu değişimin PlayStation 5'in performansına etkisi ne olacak? Dürüst olmak gerekirse bu soruyu yanıtlamak zor. Muhtemelen Sony, sırf karını artırmak için tarihin en çok satan oyun konsolu olması muhtemel PlayStation 5'in performansını düşürmeyi göze almayacaktır.