2021’in sonunda PlayStation 4 üretimini bırakacağı iddia edilen Sony, yeni açıklamalara göre 2022 yılında da PlayStation 4 üretimi yapmaya devam edecek. Öte yandan Sony sözcüsü tarafından yapılan açıklama, önceki iddiaları da yalanlar nitelikteydi.

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolunu 12 Kasım 2020’de satışa çıkarmış olmasına rağmen koronavirüs nedeniyle üretimde halen aksaklıklar yaşanabiliyor. Bugün konsola talebin yüksek olduğu yurt dışında stok takip siteleri, 7/24 canlı olarak bilgiler sunarken Sony’den stokların durumunu değiştirmeyecek, daha farklı bir çözüm açıklaması geldi.

PlayStation 5’e olan dünya çapındaki talebi bir nebze de olsa hafifletmek isteyen Sony’nin bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4’ün üretimine bu yılın sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Sony, konu hakkında yalnızca sözcüsü üzerinden bir açıklama yaparken daha önce sektörden gelen bilgiler, PlayStation 4 üretiminin 2021 yılı sonunda sonlandırılacağını belirtiyordu.

Sony sözcüsü, önceki açıklamaları da yalanlayan bir açıklama yaptı

İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklar tarafından aktarılan Sony’nin bu yeni stratejisi, oyuncuların PlayStation 5’e olan geçişinin şirket üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlayacak. Strateji kapsamında 2022’de bir milyona yakın PlayStation 4 konsolunun üretileceği belirtilirken, bu sayının talebe göre artırılıp azaltılabileceği de eklendi.

Konu hakkında Sony adına konuşan bir kişi de Sony’nin bu planlarını doğruladı. PlayStation 4’ün 2022’de de üretilmeye devam edileceğini söyleyen sözcü, şirketin daha önce üretimi durdurmak gibi bir planının olmadığını da ekleyerek önceki iddiaları yalanladı. Sözcü, PS4’ün en çok satan konsollardan biri olduğunu söyledi ve ‘her zaman nesiller arası bir geçiş vardır’ ifadelerini kullandı.

Sony’nin üretmeye devam edeceği PlayStation 4 konsolu, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü ve tüm modelleriyle bugüne kadar 116 milyondan fazla satıldı. PlayStation 4 satışları, günümüzde halen Sony’nin oyun bölümünün gelirinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.