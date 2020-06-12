Sony, PlayStation 5 Aksesuarlarını Duyurdu

Sony, dün gece düzenlediği etkinlikte nihayet PlayStation 5'in üzerindeki perdeyi kaldırdı ve yeni nesil konsolunun tasarımını gözler önüne serdi. Şirket, PlayStation 5'in büyüleyici tasarımıyla birlikte yeni konsolun oyun hazzını tamamlayacak aksesuarları da gün yüzüne çıkardı.

Oyun severlerin uzun zamandır merakla beklediği PlayStation 5, dün gece gerçekleştirilen online etkinlikle birlikte gösterildi. Sony'nin özel etkinliğinde cihazın daha önce duyurulan teknik özellikleri yeniden vurgulandı ve daha da önemlisi PS5'in tasarımı nihayet gün yüzüne çıktı.

PlayStation 5, beklenildiği gibi Dualsense kontrol cihazıyla uyumlu bir şekilde siyah-beyaz renk şemasıyla oldukça şık bir tasarıma sahip. Ancak etkinlikte gösterilen tek ürün konsol değildi. Konsola eşlik edecek aksesuarlar da etkinliğin sonunda gösterildi. Sony Interactive Entertainment, etkinliğin ardından yeni nesil konsoluyla birlikte yeni PS5 aksesuar listesini de gün yüzüne çıkardı.

PS5 ile birlikte gelecek aksesuarlar:

Pulse 3D kablosuz kulaklık

Pulse 3D kablosuz kulaklık, şimdiki nesilde kullanılan PlayStation Gold kablosuz kulaklığın yerini alacak. Yeni kablosuz kulaklık, Sony'nin PS5 için önemli bir özellik olarak sürekli olarak vurguladığı 3D ses desteğini, çift gürültü önleyici mikrofonla birlikte sunacak.

HD Kamera

Üzerinde iki adet 1080p lens bulunan yeni HD Kamera, kablosuz kulaklık gibi eski PS4 kamera aksesuarının yerini alacak. PS5'in HD kamerası kullanıcıların oyun oynarken aynı zamanda yayınları için kaliteli çekimler yapmasını sağlayacak. HD kamera, amatör yayıncıların PS5 ile canlı akış gerçekleştirmesini de kolaylaştıracak. Oyunlardaki en destansı anlara, yine oyuncuların kendi görüntüsü eşlik edebilecek.

Media Remote (Uzaktan Kumanda)

Media Remote uzaktan kumanda, sıradan bir uzaktan kumandaya benzemekle birlikte sesli komutlar için yerleşik bir mikrofona sahip. Uzaktan kumandanın alt kısmında dört adet düğme yer alıyor, ancak bunların ne için kullanılacağı henüz net değil. Kumanda, konsol üzerinden filmleri ve akış hizmetlerindeki içerikleri kolayca kontrol edebilmeyi sağlayacak. PS5, oyun ve eğlenceyi yeni konsolunda kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlıyor.

DualSense Şarj İstasyonu

Son olarak, DualSense şarj istasyonu tam olarak kendisinden bekleneni yapacak. Oyuncular şarj istasyonu sayesinde aynı anda iki DualSense kontrol cihazını şarj edebilecek. İlginç bir şekilde şarj istasyonu, şarj olurken kontrol cihazının üst kısmında bulunan normal USB-C bağlantı noktasını kullanmıyor, bunun yerine alt kısımdaki ayrı bir giriş üzerinden bağlanıyor. Elbette şarj istasyonunun tasarımı, kontrol cihazının ve konsolun siyah beyaz renk şemasına uyuyor.

Sony, yeni aksesuarlar ve konsol için henüz herhangi bir fiyatlandırma açıklaması yapmadı. Ancak bu yılın sonunda gelmesi planlanan PS5'i aksesuarlarıyla birlikte tam kadro karşımıza çıkardı.