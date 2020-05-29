Sony, Yeni PS4 Oyunlarının PS5 Uyumlu Olmasını Zorunlu Kıldı

Sony, geliştiricilerden PS4 için geliştirdikleri yeni oyunlarını doğrudan PlayStation 5 ile de uyumlu olacak şekilde geliştirmelerini istiyor. Konsol devi, sertifikalandıracağı yeni oyunların PS5 ile uyumlu olması gerekeceği tarihi duyurdu.

Sony, oyun geliştiricilerine PlayStation 4 sertifikalandırması için teslim ettikleri tüm yeni oyunların 13 Temmuz'dan itibaren PlayStation 5 ile de uyumlu olması gerektiğini söyledi. Yani Sony tarafından test için alınan tüm yeni PS4 oyunları, temmuz ayının ortasından itibaren teknik olarak PS5 ile de uyumlu olacak.

PlayStation'ın iş ortaklarına yönelik web sitesinde yayınlanan geliştirici dokümanları, geliştiricilerin oyunlarını PS5 donanımıyla uyumluluk açısından test etmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Bu seçenek, geliştiricilerin oyunlarını yeni nesil konsola uyumlu hale getirebilmeleri için nisan ayının sonunda Sony'nin PS4 yazılım geliştirici kitinin yeni sürümüne eklendi.

Sony, yeni oyunlarda PS5 uyumluluğunu standart hale getiriyor

Sony, geliştiricilerin PS5 uyumluluğunu nasıl test edeceği ilgili ayrıntıları, projelerinin çıkış sırasına göre onlarla ayrı ayrı temas kurarak bildireceğini söyledi. Belgeler, "uyumluluğun" ne anlama geldiğine de ışık tutuyor. Bir oyun, Sony'nin yeni nesil konsolunda sorunsuz çalışıyorsa ve PS4'teki ile aynı özellikleri sağlıyorsa PlayStation 5 ile uyumlu olarak kabul edilecek.

Bir oyun, 13 Temmuz 2020'den önce Sony'ye gönderildiyse PS5 uyumluluğu için herhangi bir yama veya remaster çalışması yapılması gerekmeyecek. Ancak 13 Temmuz'dan sonra gönderildiyse, gelecekte yayınlanacak bir yama veya remaster ile PS5 uyumluluğunun sağlanması gerekiyor. Örneğin; Ghost of Tsushima, 17 Temmuz'da piyasaya sürülecek, ancak 13 Temmuz'dan önce sertifikalandırmaya girerse ileriye dönük olarak uyumlu olması gerekmeyecek.

Yeni nesil konsol geriye dönük uyumluluk desteği sunacak ve bu sayede eski oyunlar PS5'te daha yüksek veya daha kararlı kare hızlarında, potansiyel olarak daha yüksek çözünürlüklerde çalışacak. Yine de Sony, geliştiricilerden yeni oyunları doğrudan PS5 için geliştirmelerini isteyerek oluşabilecek potansiyel sorunların önüne geçecek.