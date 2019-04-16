Sony, PlayStation 5 Hakkındaki İlk Detayları Açıkladı

Sony, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkındaki ilk resmi bilgileri paylaştı.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve şirket, nihayet yeni oyun konsolu hakkındaki bazı detayları gün yüzüne çıkardı. PlayStation 4’ün sistem mimarisi lideri olan Mark Cerny, şu anda nihai olarak tamamlanmayan ancak geliştirici kiti olarak mevcut olan PlayStation 5 hakkında bazı teknik detayları Wired’a açıkladı.

Cerny tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5, üçüncü nesil AMD Ryzen işlemcilerden güç alacak. 7nm Zen 2 mikro mimarisi ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemcilerin yeni nesil konsola çok ciddi bir güç sağlaması bekleniyor. GPU kısmında ise Işın İzleme destekli bir Radeon Navi yongası bulunacak.

Cerny, yeni nesil oyun konsollarının 3D ses teknolojisine sahip olacağını belirtti. Böylece Işın İzleme desteği sayesinde çok daha gerçekçi bir üç boyutlu dünyaya sahip olacak oyunlarda ses kasmak daha da kolay olacak. Donanım noktasındaki bir diğer önemli gelişme ise cihazda Katı Hal Sürücüsü, yani SSD kullanılacak olması.

Teknik detayları bir kenara bırakacak olursak Ceyny’nin PlayStation 4 sahiplerinin gönüllerine su serpen bir açıklamada bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna göre PlayStation 5, PS4 oyunları için geriye dönük uyumluluğa sahip olacak. Böylece PlayStation 5 alan bir oyuncunun PlayStation 4 kütüphanesi boşa çıkmamış olacak.