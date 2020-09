God of War: Ragnarok Kısa Bir Videoyla Duyuruldu

Sony’nin en ünlü exclusive oyun serilerinden olan God of War’ın yeni oyunu için PlayStation 5 etkinliğinde kısa bir video paylaşıldı. Videoda çok fazla detay yer almasa da çıkış tarihi hakkında önemli bir bilgi yer alıyor.

Sony, bugün düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde yeni konsolun fiyatını ve beraberinde pek çok oyunun fragmanını yayınladı. Genel olarak başarılı sayabileceğimiz bir lansman gerçekleştiren Sony, etkinliğin sonunda oyuncuların bir süredir beklediği God of War: Ragnarok oyununu da duyurdu. Kısa bir teaser’la duyurulan yeni oyun hakkında pek bir şey bilmesek de önümüzdeki sene çıkacağını öğrenmiş olduk.

Yayınlanan videoda bir oynanış ya da herhangi bir karakter animasyonu görmüyoruz. Sadece sembollerin yer aldığı ve sonunda oyunun ismi ve çıkış tarihinin bulunduğu bir videoyu görmüş olduk. 2021’in sonlarına doğru çıkması beklenen oyunun, bu süreçte bir erteleme alıp 2022’ye sarkacağı da konuşulan konular arasında. Yine de yeni bir God of War oyununun geliştirme aşamasında olduğunu görmek hepimizi fazlasıyla memnun etti.

Hikaye devam ediyor

2018 yılında gördüğümüz PS4 özel oyununun devamı olarak karşımıza çıkacak God of War: Ragnarok, yine Sony’nin Santa Monica stüdyosu tarafından geliştirilecek ve çok büyük bir ihtimalle Kratos ve oğlu Atreus’un etrafında şekillenen olayları anlatmaya devam edecek. Bu ikilinin bu oyunda Thor başta olmak üzere İskandinav mitolojisinde yer alan pek çok tanrı ve kahramana karşı mücadele edeceği düşünülüyor.

PlayStation Plus koleksiyonuna God of War eklendi

Sony’nin lansmanda tanıttığı ve PS5 sahiplerini fazlasıyla memnun edecek PlayStation Plus Collection’da PS4’ün büyük ses getiren oyunlarını tek bir pakette PS5 oyuncularına sunacak. Bu önemli kütüphanede ise Sony’nin en beğenilen oyunlarından olan God of War da yer alacak. Peki sizler yeni God of War oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.