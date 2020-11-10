Sony: PlayStation 5 İlk Tasarlandığında Daha da Büyüktü

Sony'nin PlayStation 5'in tasarımından sorumlu yöneticisi yaptığı açıklamalar ile boyutu fazlasıyla eleştirilen konsolun ilk tasarlandığında daha da büyük olduğunu, sonradan küçültüldüğünü ifade etti.

PlayStation 5’in son derece ‘büyük’ bir oyun konsolu olduğu hepimizin malumu. Hatta paylaşılan videolar ve karşılaştırmalı görseller, PlayStation 5’in bugüne kadar tanıtılmış en büyük oyun konsolu olduğunu gösteriyor. Peki PlayStation 5’in ilk sürümünün, piyasaya sürülecek versiyondan bile büyük bir boyuta sahip olduğunu söylesek?

Kısa süre önce Washington Post’a açıklamalarda bulunan PlayStation 5 tasarım direktörü Yujin Morisawa, PlayStation 5 için oluşturulan ilk taslaklarda konsolun daha da büyük olduğunu, mühendislerin kendisini bu konuda uyardığını ve PlayStation 5’i sonradan küçültmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Evet, bu küçülmüş hali…

PlayStation 5’in benzersiz(!) tasarımına gelen eleştiriler hakkında da konuşan Morisawa, tasarım oyuncuları ikiye bölmüş olsa da gelen tepkileri olumlu karşıladıklarını ifade ediyor. Morisawa, PlayStation 5’in modem ya da Sauron’un gözüne benzetilmesiyle ilgili olarak ise insanların konsolun ‘tanıdık’ bir şeylere benzetmesinin iyiye işaret olduğunu söylüyor.

PlayStation 5, yalnızca iki gün sonra (12 Kasım) ABD ve birkaç ülkede satışa sunulacak. 19 Kasım itibarıyla ise Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyadaki oyunseverler PlayStation 5 ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Sony, PlayStation 5 için Türkiye’de 8.299 TL’lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Aynı fiyat etiketine sahip olan Xbox Series X’in ise bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunulduğunu hatırlatalım.