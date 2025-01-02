Sony, PS5'te PS3 oyunlarını çalıştırmak için araştırma ve prototipleme sürecine girdi. Geliştirmenin ne zaman tamamlanacağı ise belirsiz.

PlayStation 5 kullanıcılarının ilerleyen dönemde PlayStation 3 oyunlarını oynama şansına sahip olabileceği ortaya çıktı. Sony, PS3 oyunlarını PS5 üzerinde çalıştırmayı mümkün kılmak için araştırma ve prototipleme çalışmalarına başladı.

Implicit Conversions adlı geliştirici stüdyo, PlayStation Classics portlarını PS5 için hazırlayan ekip, Syrup motoruyla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olduğu ortaya çıktı. Bu motorun PS3 oyunlarını PS5 üzerinde yerel olarak çalıştırabilecek bir paket üretme olasılığını araştırdığı belirtiliyor.

Çalışmalar ne zaman tamamlanır?

Geliştirmenin ne zaman gerçekleşeceğine dair ise kesin bir tarih bulunmuyor. Web sitesinde yer alan "Dreaming About" etiketi bu teknolojinin hayata geçmesinin zaman alabileceğini düşündürüyor.

Mevcut durumda PlayStation Plus Premium aboneliğiyle erişilebilen PS3 oyunları yalnızca bulut üzerinden oynanabiliyor. Ancak yapılan testler PS5 donanımının PS3 oyunlarını çalıştırma kapasitesine sahip olduğununu ortaya çıkardı. Özellikle, PS5 donanımına sahip bir AMD BC-250 kartı kullanılarak yapılan testlerde, Gran Turismo 5 Prologue ve Little Big Planet gibi oyunlar yüksek çözünürlükte ve sorunsuz bir şekilde çalıştı.

PS5 kullanıcıları, mevcut durumda PS3 oyunlarını yalnızca bulut üzerinden oynayabiliyor. Ancak, gelecekte bu oyunların yerel olarak çalıştırılabilmesiyle daha geniş bir oyun yelpazesi sunulması bekleniyor.