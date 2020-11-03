PS5 Kontrolcüsü ve Diğer PS5 Aksesuarları Ön Siparişe Açıldı

Sony'nin 19 Kasım'da piyasaya süreceği PlayStation 5 oyun konsolunun DualSense kontrolcüsü ve diğer iki aksesuarı bugün ön siparişe açıldı. Şirketin yeni kablosuz kontrolcüsü, ülkemizde 1.099 TL'lik fiyat etiketine sahip oldu.

Yeni nesil konsollara kavuşmamıza artık sayılı günler kaldı. Piyasaya sürülen ilk konsol 10 Kasım günü Microsoft'un Xbox Series X konsolu olacakken Microsoft'un rakibi Sony, yeni konsolu PlayStation 5'i 12 Kasım'da seçili bölgelerde, 19 Kasım'daysa tüm dünyada piyasaya sürecek ve böylece yeni bir devir başlayacak.

Sony, PlayStation 5'i ülkemizde 8.299 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunacak. Daha önce gördüğümüz kadarıyla PlayStation 5'in kutusunda oyun konsolunun yanı sıra DualSense kontrolcüsü de bulunacak. Fakat Sony'nin diğer PlayStation 5 aksesuarları ve ek kontrolcüsüyse harici bir şekilde satın alınacak.

Sony PlayStation 5 aksesuarları ön siparişte:

Bugüne kadar Sony'nin PlayStation 5 aksesuarlarını ülkemizde nasıl bir fiyatla satacağına dair bir bilgiye sahip değildik. Bugünse resmi satıcı OverGame, bazı PlayStation 5 aksesuarlarını ön siparişe açtı. Aksesuarların ön siparişe açılmasıyla birlikte ürünlerin fiyatları da gün yüzüne çıktı.

OverGame'in sitesinde yer alan bilgiye göre Sony PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatları şu şekilde olacak:

PlayStation 5 DualSense Wireless Controller: 1.099 TL (Avrupa'da 69,99 euro)

1.099 TL (Avrupa'da 69,99 euro) PlayStation 5 HD Camera: 949 TL (Avrupa'da 59,99 euro)

949 TL (Avrupa'da 59,99 euro) PlayStation 5 Media Remote: 479 TL (Avrupa'da 29,99 euro)

OverGame'de bu üç aksesuar dışında PULSE 3D kablosuz kulaklık ve DualSense şarj istasyonu aksesuarlarına henüz yer verilmedi. Fakat yukarıdaki Avrupa ve Türkiye fiyatlarından yola çıkacak olursak DualSense şarj istasyonunun 479 TL, kablosuz kulaklığınsa 1.500 TL civarında fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyebiliriz.

Ön siparişe açılan aksesuarlar, internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre 18 Kasım'da kargoya verilecek. PlayStation 5 oyun konsolunda olduğu gibi her müşteri yalnızca bir adet ürün sipariş edebilecek ve bir sonraki siparişleri iptal edilecek. Sony'nin yeni oyun konsolu ve aksesuarlarıyla ülkemizde nasıl bir satış başarısı elde edeceğini bekleyerek göreceğiz.