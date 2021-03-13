Sony Santa Monica, Baş Yazarlık İlanı Paylaştı

God of War serisinin geliştirici stüdyosu Sony Santa Monica, stüdyonun elinden çıkacak yeni bir oyuna işaret eden bir iş ilanı paylaştı. Baş yazar aradığını söyleyen şirket, bunun henüz duyurulmamış bir proje için olduğunu belirtti.

Sony'nin PlayStation özel oyun serisi God of War, 2004 yılında çıkan ilk oyunundan bu yana hep aynı stüdyo bünyesinde geliştirildi. Sony Santa Monica isimli bu stüdyo, özellikle 2018'de yayınlanan God of War oyunuyla birlikte büyük bir popülerlik yakaladı ve şirkete büyük kâr kazandırdı.

2018'de yayınlanan God of War'ın devam oyunu olacak olan God of War: Ragnarok da geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı açıklanan oyun, gözlerin yeniden Sony Santa Monica üstüne çevrilmesini sağladı. Bugünse stüdyodan yeni oyuna dair bir işaret olabilecek haber geldi.

Sony Santa Monica'da heyecanlandıran iş ilanı:

Sony Santa Monica'nın resmi Twitter hesabı, henüz duyurulmamış bir proje için iş ilanı yayınladı. Twitter hesabının ismini de "Santa Monica Studio İşe Alıyor" şeklinde değiştirdi. Şirketin iş ilanında yeri dolacak pozisyon olaraksa baş yazarlık koltuğu gösterildi. İş ilanının başvurusu sayfasında aranan bazı kriterlere de yer verildi.

Stüdyonun listelediği kriterler arasında 10 yıldan fazla profesyonel yazarlık ve birden fazla çalışma veya oyun yayınlamış olmak, en az bir AAA oyunda Baş ya da Kıdemli Yazar olarak görev almış olmak ve AAA oyun geliştirme sürecinde yazarlığın tüm bölümlerinde deneyim sahibi olmak gibi kriterler yer aldı.

Yeni oyunun hangi oyun olacağına dairse şu an için net bir iddia dahi bulunmuyor. Oyuncuların tahminleri arasındaysa bu oyunun bir God of War spin-off'u olabileceği de bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni oyunun ne zaman duyurulacağını ve çıkış yapacağını da henüz bilmiyoruz. Fakat yayınlanan iş ilanından yola çıkacak olursak yeni oyunu görmek için uzun bir süre beklememiz gerekebilir.