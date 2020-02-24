Xperia 1 II ve Xperia 10 II'nin Tanıtım Videoları Yayınlandı

Sony, 5G destekli yeni amiral gemisi Xperia 1 II’yi bugün tanıttı. Sony, Xpeia 1 II’nin yanındaorta segmentte yer alan Xperia 10 II’yi de tanıttı. Telefonların tanıtıldığı lansmanın ardından yayılanan 3 video, telefonların öne çıkan kamera ve ses özelliklerini gözler önüne serdi.
Sony tarafından yayınlanan Xperia 1 II’nin tanıtım videosunda telefonun kamera yeteneklerine odaklanılıyor. Xperia 1 II’nin otomatik odaklaması, saniyede 20 fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor. Cinema Pro ve 360 Reality Audio özellikleri de Xperia 1 II’nin video kalitesini artıran unsurlardan.
Sony Xperia 1 II Hakkında Bilmeniz Gereken 6 Şey
Xperia 1 II’nin tanıtım videosunun yanında Xperia 1 II’nin tasarımından performansına kadar birçok özelliğinin görüldüğü bir video daha Sony tarafından yayınlandı. Xperia 1 II’nin yayınlanan performans videosu, telefonun güçlü özelliklerinin altının çizilmesini sağlıyor.
Xperia 1 II’nin tanıtım videoları ile beraber Sony, Xperia 10 II’nin de tanıtım videosunu paylaştı. 21:9 ekran oranı ve 1080p OLED ekranı, Snapdragon 665 işlemcisi ve 3600mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken Xperia 10 II, orta seviye telefonlara önemli bir rakip olacak gibi görünüyor.
Xperia 1 II’nin tanıtım videosu:
Xperia 1 II’nin uygulamalı tanıtım videosu:
Xperia 10 II’nin tanıtım videosu: