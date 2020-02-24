Xperia 1 II ve Xperia 10 II'nin Tanıtım Videoları Yayınlandı

Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 II ve orta seviye telefonu Xperia 10 II’yi bugün tanıttı. Sony tarafından yayınlanan yeni tanıtım videoları, telefonların kamera ve ses sistemlerinin net bir şekilde görülmesi sağlıyor.

Sony, 5G destekli yeni amiral gemisi Xperia 1 II’yi bugün tanıttı. Sony, Xpeia 1 II’nin yanındaorta segmentte yer alan Xperia 10 II’yi de tanıttı. Telefonların tanıtıldığı lansmanın ardından yayılanan 3 video, telefonların öne çıkan kamera ve ses özelliklerini gözler önüne serdi.

Sony tarafından yayınlanan Xperia 1 II’nin tanıtım videosunda telefonun kamera yeteneklerine odaklanılıyor. Xperia 1 II’nin otomatik odaklaması, saniyede 20 fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor. Cinema Pro ve 360 Reality Audio özellikleri de Xperia 1 II’nin video kalitesini artıran unsurlardan.

Xperia 1 II’nin tanıtım videosunun yanında Xperia 1 II’nin tasarımından performansına kadar birçok özelliğinin görüldüğü bir video daha Sony tarafından yayınlandı. Xperia 1 II’nin yayınlanan performans videosu, telefonun güçlü özelliklerinin altının çizilmesini sağlıyor.

Xperia 1 II’nin tanıtım videoları ile beraber Sony, Xperia 10 II’nin de tanıtım videosunu paylaştı. 21:9 ekran oranı ve 1080p OLED ekranı, Snapdragon 665 işlemcisi ve 3600mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken Xperia 10 II, orta seviye telefonlara önemli bir rakip olacak gibi görünüyor.

Xperia 1 II’nin tanıtım videosu:

Xperia 1 II’nin uygulamalı tanıtım videosu:

Xperia 10 II’nin tanıtım videosu: