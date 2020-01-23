Sony Xperia 5, DxOmark'ta 2 Yıllık Amiral Gemilerini Geçti

Sony'nin eylül ayında duyurduğu orta segment telefonu Xperia 5, DxOMark testlerine sokuldu. Girdiği testlerden 95 puan almayı başaran Xperia 5, iki jenerasyon öncesinin telefonları olan Galaxy Note8 ve iPhone 8 Plus'ı geride bırakmayı başardı.

Sony'nin tüketicilerin beğenisine sunduğu en yeni akıllı telefonlardan biri, orta segmentte bir cihaz olan Xperia 5. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen IFA 2019 etkinlikleri kapsamında tüketicilerle buluşturulan cihaz, tamamı 12 MP çözünürlükte olan 3'lü kamera kurulumlu ile geliyor.

Sony'nin en yeni akıllı telefonu olan Xperia 5, DxOmark'ın kamera testlerinde günümüzün popüler akıllı telefonları ile yarıştı. 2019 model amiral gemileri ile tabii olarak boy ölçüşemeyen Xperia 5, iki jenerasyon öncesinin amiral gemileri olan iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note8'i burun farkıyla geçmeyi başardı.

DxOMark, akıllı telefonların kameralarına fazlasıyla detaylı testler yapıyor. Yapılan testler kapsamında 1.600 fotoğraf çekilirken 2 saatten fazla da video kaydı yapılıyor. Tüm bu işlemlerin ardından da DxOMark ekibi, test yapılan akıllı telefon için nihai bir puan veriyor ve bu puan, teknoloji tutkunları tarafından da hayli önemseniyor.

Xperia 5'in DxOMark puanı

DxOMark ekibi, Sony'nin orta segmentteki Xperia 5'ine genel olarak 95 puan veriyor. Ekip, yaptığı testlerde Xperia 5'in fotoğraf çekim yeteneğine 101 puan, video çekimlerine ise 83 puan verdi.

Samsung Galaxy Note8 ve iPhone 8 Plus, DxOmark testlerinden 94 puan alabilmişti. Bu iki cihazın döneminin en güçlü cihazlarından biri olduğunu, Xperia 5'in ise bir orta segment telefon olduğunu düşünürsek, Xperia 5'in kamera anlamında kısmen de olsa başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki bu karşılaşmaın en doğrusu, Xperia 5'in günümüz orta segment telefonları ile kıyaslanması olacaktır.