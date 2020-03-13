Silent Hills, Ayrı Bir Seriyle Birlikte PS5'e Gelebilir

Sony ve Konami'nin iki yeni Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Oyunlardan birinin Hideo Kojima'nın iptal edilen oyunu Silent Hills, diğerinin Silent Hill serisini yeniden başlatan yeni bir oyun olacağı konuşuluyor.

Silent Hill serisinin yeniden başlayacağı yönündeki söylentiler uzun süredir devam ediyor. Konami, Silent Hill'in marka haklarına sahip ve seriyi Sony ile birlikte PlayStation 5'e getirerek yeniden canlandırmayı planlıyor.

Korku oyunları üzerine sızıntılarıyla tanınan Aesthetic Gamer'a göre Sony tarafından finanse edilen yeni proje ile Konami, daha önce iptal edilen Silent Hills'i geri getirmeyi hedefliyor. Sony, yeni Silent Hill oyunlarını PS5'e geri getirmek için Konami'nin Hideo Kojima ile ilişkisini düzeltmeye çalışıyor.

Diğer yandan SIE Japan Studio tarafından yönetilen bir başka projenin de ana seriyi geri getirmeye odaklandığı öne sürülüyor. Yeni bir oyununun yaklaşık bir yıldır geliştirildiği ve projede Keiichiro Toyama, Akira Yamaoka ve Masahiro Ito isimlerin yer aldığı konuşuluyor. Ayrıca oyunların Telltale tarzı, seçimlere dayalı, hikaye odaklı olarak geleceği iddia ediliyor.

Sony, Kojima ile birlikte Telltale/Supermassive oyunlarına benzeyen bir proje üzerinde çalışıyor olabilir. Sony, serinin geri dönüşünü destekliyor ve Konami ile birlikte yeni oyunlar üzerinde çalışıyor. Bu noktada, daha önce Konami ile olaylı bir şekilde ayrılan Kojima'nın projeye nasıl katılacağı merak konusu.

Tüm bu bilgiler şimdilik söylenti olarak kalsa da, kaynağın endüstri ile olan sıkı bağlantıları göz önüne alındığında gerçekleşmeleri olası. Silent Hill serisi, yeni nesil konsolla geri dönebilir.