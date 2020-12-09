Önümüzdeki aya kadar sosyal medya platformlarının resmi Türkiye temsilcilerini bildirmemeleri durumunda reklam faaliyetlerini durdurma cezası uygulanacak. Bu cezadan satışlarının etkileneceğini düşünen şirketler, Ticaret Bakanı Yardımcısına ziyarette bulundu.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren sosyal medya yasası, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarına “resmi Türkiye temsilcisi” bildirme zorunluluğu getiriyordu. Ancak aradan geçen 2 aydan fazla süreye rağmen büyük sosyal medya platformlarının hiçbiri Türkiye temsilcisi bildirmedi.

Platformların, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 30 gün içerisinde temsilci bildirmemeleri nedeniyle geçtiğimiz ay YouTube, Twitter, TikTok, Instagram gibi sosyal medya devlerine 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Şirketler, aradan geçen 30 günlük sürede hala temsilci bildirmedikleri için bu ayın başlarında 30’ar milyon TL daha para cezasına çarptırılmışlardı. Şirketler, önümüzdeki 30 günlük sürede temsilci bildirmemeleri durumunda ise 3 ay süre boyunca Türkiye’de reklam çalışmalarını durdurma cezası alacak.

Sosyal medya platformlarına gelecek reklam çalışmalarını durdurma cezası, Türk işletmelerini de etkileyecek

Tahmin edebileceğiniz üzere reklam çalışmalarını durdurma cezası yalnızca sosyal medya platformlarını değil, bu platformlarda yayınladığı reklamlar ile tüketicilere ulaşan işletmeleri de etkileyecek. Bloomberg’in haberine göre bu durumun farkında olan sektör temsilcileri, geçtiğimiz hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı ziyaret ederek konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Söz konusu ziyarete katılanlar arasında bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, olası reklam çalışmalarını durdurma cezası ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında yurt dışı reklamları serbest bırakılsın"

“İnternette satışın olmazsa olmazı dijital reklam ve sosyal medya reklamları. Biz bir ülkede ürün satmak istiyorsak, orada da sosyal medya mecralarını kullanıyoruz. Aksi takdirde insanlar Türk ürünlerini tanıyamıyorlar. Biz her ne kadar kan kaybedecek olsak da eğer bu şirketler temsilci bulundurma zorunluluğuna uymuyorlarsa ve gerekiyorsa cezalar kesilsin, ancak bizim şirketlerimizin de zarar görmemesi noktasında adımlar atılabilir.”

Hakan Çevikoğlu, reklam çalışmalarını durdurma cezasının işletmeleri mağdur etmemesi adına Türk şirketlerinin Türkiye’de söz konusu sosyal medya platformlarına reklam vermelerinin engellenmesi, buna karşın yurtdışı reklamlarının serbest bırakılması önerisinde bulundu.