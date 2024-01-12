Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden para kazanan ancak vergi ödemeyen kişiler hakkında çalışma başlatıldığını açıkladı. Fenomenler, yakın takibe alınmış durumda.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, insanların bu sektörden çok büyük paralar kazanmasını sağladı. Ancak iş vergilendirmeye geldiği zaman, ne yazık ki olması gereken yapılmıyor. Ücretli çalışanlar, maaşları daha ellerine geçmeden vergi öderken; sosyal medyadan para kazanan pek çok kişi, büyük oranda vergi ödemiyor. Çünkü yasada bununla ilgili otomatik olarak devreye giren bir düzenleme yok. Sosyal medya fenomenleri, ancak gelir beyanı yapmaları hâlinde vergi mükellefi oluyorlar.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu durumun değişmek üzere olduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Bakan Şimşek; Facebook, Instagram, TikTok ve Twitch gibi platformlar üzerinden para kazanan kişilerle ilgili bir çalışma yapıldığını söyledik. Mehmet Şimşek, sosyal medyada para kazandıkları hâlde vergi mükellefi olmayan kişilerin tespit edildiğini söyledi.

"Vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilecek"

Vergilerdeki kayıp ve kaçakların engellenmesi için her şeyi yapacaklarını aktaran Mehmet Şimşek, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. E-ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği hâlde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleriçalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi. E-ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği hâlde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Bazı fenomenler, mevcut uygulamadan memnun değillerdi

Mehmet Şimşek'in bugün yaptığı açıklama, pek çok içerik üretici için uzun zamandır tartışma konusu. Pek çok sosyal medya fenomeni kurdukları şirketlerle vergi mükellefi oluyorlar ancak "içerik üreticiliği" yasal zeminde bir iş kolu olarak görülmediğinden sosyal medya fenomenleri, farklı sektörlerden şirket açmak durumunda kalıyorlar. Hatta Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç, geçmişte bununla ilgili açıklamalarda bulunmuş, karşılaştığı zorluklardan yakınmıştı.