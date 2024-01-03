Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirdi. Böylece Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef belli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasındaki vergi beyannamelerine göre vergi rekortmenlerini açıklarken, bu dönemde toplanan vergiler hakkında da bilgiler paylaştı. Buna göre 2020 yılında, bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında % 25,96; tahakkuk eden vergi toplamında % 29,57 oranında artış göze çarptı. Kurumlar vergisi beyanlarında ise beyan edilen matrah toplamında % 39,83; tahakkuk eden vergi toplamında % 35,86 oranında artış oldu.

2021 yılında ise bu oranlar, beyan edilen matrah toplamında % 45,02; tahakkuk eden vergi toplamında % 50,65 oranında arttı. Bu yılda kurumlar vergisi beyanlarında, beyan edilen matrah toplamında % 67,70; tahakkuk eden vergi toplamında % 84,05 oranında artış ortaya çıktı. 2022 yılında beyan edilen matrah toplamında % 88,97; tahakkuk eden vergi toplamında % 96,88 oranında artış olduğu açıklandı. 2022 yılında kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında % 146,91; tahakkuk eden vergi toplamında % 140,13 oranında artış gerçekleşti. 2022 yılında toplanan gelir vergisi 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 TL oldu. Kurumsal vergisi ise 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 TL oldu.

2023 neden yok?

Vergi yılı ile takvim yılı aynı şey değildir. Konuyu Roma İmparatorluğu'na kadar götürebileceğimiz nedenleri bir kenara bırakırsak, mali yıl Mart ayında değişir. 2023 yılının beyannameleri de 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında hazırlanacak.

İşte 2022 yılının vergi rekortmenleri

Not: İsminin açıklanmasını istemeyen mükelleflerin bilgilerinin yerinde (*) yer alıyor.

Adı Soyadı Faaliyet Türü Vergi Tutarı Selçuk Bayraktar KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 564.124.318,33 (*) (*) (*) Mustafa Rahmi Koç KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 200.757.695,32 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) MEHMET SİNAN TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 120.184.394,21 İPEK KIRAÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 115.634.174,95 MEHMET ÖMER KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 114.318.794,01

İşte 2022 yılının vergi rekortmeni şirketleri

Not: İsminin açıklanmasını istemeyen mükelleflerin bilgilerinin yerinde (*) yer alıyor.

Kurum Adı Faaliyet Türü Vergi Tutarı (*) (*) (*) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 21.419.640.282,78 (*) (*) (*) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 19.807.324.955,44 (*) (*) (*) AKBANK TÜRK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 18.863.297.741,40 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 16.887.781.360,40 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 15.839.631.397,05 QNB FİNANSBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 7.923.980.086,53 DENİZBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 5.579.630.854,21

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