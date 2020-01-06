Oldukça Hareketli Bir Yıl Geçiren SpaceX’in 2019 Macerası

Bu yazımızda Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği uzay şirketi SpaceX'in 2019 yılı boyunca gerçekleştirdiği görevlerin kısa bir derlemesine göz atacağız.

Elon Musk’ın uzay araştırma şirketi SpaceX, geride bıraktığımız 6 yıl içerisinde uzay roketlerini yeniden kullanma çabalarında önemli bir ilerleme kaydetti. 2019 yılıysa bu çabaların etkileyici sonuçlarını gördüğümüz bir yıl olarak tarihe geçti. Yıl boyunca şirket, toplamda 13 görev başlattı ve 16 denemeden 15’inde roketlerini başarıyla yeryüzüne indirebildi.

Şirketin 2019 yılı boyunca kaydettiği bu inanılmaz ilerleme, bir YouTube kanalı olan “STARSNOO” tarafından derlendi. Kısa bir bilim kurgu tadında olan bu video, 2019 yılı boyunca SpaceX tarafından gerçekleştirilen görevlerin en can alıcı noktalarına kısa bir bakış atmamıza olanak sağlıyor. Gelin önce bu videoya bakalım, sonrasındaysa SpaceX’in 2019 macerasına kısaca değinelim.

SpaceX’in 2019 derlemesi:

Iridium-8: Video, SpaceX’in yeni yıldaki ilk göreviyle başlıyor. 2019’un ilk görevi, iki yıllık uydu projesinin son görevi oldu ve roket, Kaliforniya’daki Vandenberg Air Force Base’den 10 uyduyu uzaya götürmek için fırlatıldı. Proje, daha hızlı iletişim için 66 tanesi çalışır durumda olan 75 uyduyu içeriyordu.

Video, SpaceX’in yeni yıldaki ilk göreviyle başlıyor. 2019’un ilk görevi, iki yıllık uydu projesinin son görevi oldu ve roket, Kaliforniya’daki Vandenberg Air Force Base’den 10 uyduyu uzaya götürmek için fırlatıldı. Proje, daha hızlı iletişim için 66 tanesi çalışır durumda olan 75 uyduyu içeriyordu. Nusantara Satu: Bir uzay aracı üçlüsünün yörüngeye taşındığı bu görevin yükleri arasında Endonezya’nın iletişim uydusu, askeri amaçla kullanılacak küçük bir deney uydusu ve İsrail’e ait olan, Ay’a seyahat edecek özel bir uydu bulunuyordu.

Bir uzay aracı üçlüsünün yörüngeye taşındığı bu görevin yükleri arasında Endonezya’nın iletişim uydusu, askeri amaçla kullanılacak küçük bir deney uydusu ve İsrail’e ait olan, Ay’a seyahat edecek özel bir uydu bulunuyordu. Crew Dragon Demo-1: Bu uçuş, SpaceX’in Dragon 2 kapsülünü test etmek amacıyla insansız bir şekilde yapıldı ve görev boyunca kapsülün güvenliği test edildi.

Bu uçuş, SpaceX’in Dragon 2 kapsülünü test etmek amacıyla insansız bir şekilde yapıldı ve görev boyunca kapsülün güvenliği test edildi. Arabsat 6A: Bu, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy'nin ilk ticari uçuşuydu.

Bu, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy'nin ilk ticari uçuşuydu. Crew Dragon Patlaması: Nisan ayında başarısızlıkla sonuçlanan test, internette viral oldu. SpaceX, daha sonrasında suçlu olarak kontaktaki sızıntıyı göstermişti.

Nisan ayında başarısızlıkla sonuçlanan test, internette viral oldu. SpaceX, daha sonrasında suçlu olarak kontaktaki sızıntıyı göstermişti. CRS-17: Falcon 9 roketi ile başlatılan CRS-17, Dragon 1 kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ticari bir tedarik hizmeti göreviydi.

Falcon 9 roketi ile başlatılan CRS-17, Dragon 1 kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ticari bir tedarik hizmeti göreviydi. Starlink v0.9: Uzaydan internet erişiminin öncülerinden olan bu görev, 60 adet Starlink uydusunun fırlatılmasını içeriyordu.

Uzaydan internet erişiminin öncülerinden olan bu görev, 60 adet Starlink uydusunun fırlatılmasını içeriyordu. Radarsat Constellation: Kanada’nın Radarsat Constellation görevi kapsamında 3 adet yüzey gözlem uydusunun uzaya taşınması göreviydi.

Kanada’nın Radarsat Constellation görevi kapsamında 3 adet yüzey gözlem uydusunun uzaya taşınması göreviydi. STP-2: Bu görevle Falcon Heavy’nin yörüngeye iki düzine uydu yerleştirmesi hedeflenmişti. Musk, bu uçuş için “Bu, bizim en zorlu uçuşumuz olacak” demişti.

Bu görevle Falcon Heavy’nin yörüngeye iki düzine uydu yerleştirmesi hedeflenmişti. Musk, bu uçuş için “Bu, bizim en zorlu uçuşumuz olacak” demişti. CRS-18: SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek 18. uçuşuydu. Bu uçuşta kullanılan Dragon kapsülü, 3 tona yakın malzeme taşıyordu ve Starship’in kapasitesini test etmeyi amaçlıyordu.

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek 18. uçuşuydu. Bu uçuşta kullanılan Dragon kapsülü, 3 tona yakın malzeme taşıyordu ve Starship’in kapasitesini test etmeyi amaçlıyordu. AMOS-17: Bu görev dâhilinde bir Falcon 9 roketi üçüncü kez resmi bir görevde kullanıldı. Roket, İsrail’in ağırlığı 6 tonu geçen Amos-17 uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı.

Bu görev dâhilinde bir Falcon 9 roketi üçüncü kez resmi bir görevde kullanıldı. Roket, İsrail’in ağırlığı 6 tonu geçen Amos-17 uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Starlink 1: İki defa ertelenen görev nihayetinde başarıyla tamamlandı. Uzaydan internete bağlanma projesinin devam ayağı olan görev kapsamında 60 uydu Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

İki defa ertelenen görev nihayetinde başarıyla tamamlandı. Uzaydan internete bağlanma projesinin devam ayağı olan görev kapsamında 60 uydu Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Starship Boca Chica Başarısızlığı : SpaceX’in uzay yolculukları için tasarladığı Starship MK1 prototipi, Teksas’taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında infilak etmişti.

: SpaceX’in uzay yolculukları için tasarladığı Starship MK1 prototipi, Teksas’taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında infilak etmişti. CRS-19: 2019’un son CRS göreviydi. Görev kapsamında ISS’ye kargo taşındı. Ayrıca görevde kullanılan Dragon kapsülü, üçüncü kez uzaya gitti.

2019’un son CRS göreviydi. Görev kapsamında ISS’ye kargo taşındı. Ayrıca görevde kullanılan Dragon kapsülü, üçüncü kez uzaya gitti. JCSAT-18 / Kacific1: Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirilen uçuş, JCSAT-18/Kacific-1 ticari haberleşme uydusunun uzaya götürülmesini amaçlıyordu.

SpaceX’in 2019 yılı boyunca başarılı veya başarısız olduğu görevlerin kısa bir derlemesi bu şekildeydi. Son yıllardaki başarılarıyla oldukça olumlu bir izlenim bırakan şirket, önümüzdeki günlerde de başarılarına devam edecek gibi görünüyor.