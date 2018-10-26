SpaceX, Falcon 9 Roketini Üçüncü Kez Fırlatıyor

SpaceX, Falcon 9 Block 5'i daha önce gerçekleştirdiği fırlatmalarla başarılı bir şekilde test etmişti ve yolda yeni bir uçuş var gibi görünüyor.

Bu yılın mayıs ayında şirket, çok sayıda uçuşta yeniden kullanılmak için özel olarak optimize edilmiş, Block 5 olarak adlandırılan yeni Falcon 9 serisini üretti. Block 5 roketi ile iki kez uçuş gerçekleştiren şirket, üçüncü uçuş için adım atma niyetinde değildi. Fakat Kaliforniya'daki roket şirketi için, hükümet satışlarının üst düzey yöneticisi olan Lars Hoffman'a göre, bu durum çok yakında gerçekleşebilir.

Wernher von Braun Memorial Sempozyumu'nda konuşan Hoffman ''Şimdiye kadar Falcon 9'u 60 kere fırlattık. Şimdi ise Falcon 9 Block 5 serisi ile güçlendirilmiş, yüksek güvenilirlik, daha yüksek performans ve daha düşük maliyetli roketimizi üçüncü defa fırlatmak üzereyiz.'' ifadelerini kullandı. Şirketten henüz bu plana dair resmi bir onay gelmese de 19 Kasım'da gerçekleşecek olan bir lansmanda bu kararın açıklanması bekleniyor.

Şirket bu yeni güçlendirici için oldukça efor sarfetmişe benziyor. Elon Musk mayıs ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ''16 yıl süren aşırı çaba ve tekrarlamalar ve küçük ama çok önemli geliştirme değişiklikleri yaparak bunun mümkün olabileceğini gösterdik.''

Güçlendiricinin erken değerlendirmeleri olumlu bir şekilde ilerliyor. Şirket Block 5 güçlendiricilerinin her biri için en az 10 uçuş hedefine ulaşabileceğinden emin. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler olacak.