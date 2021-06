Ekranların sevilen dizisi Spartacus'un final sezonunun ardından tam 8 sene geçti. Bu süre zarfında ise dizinin oyuncuları, kariyerlerinde onları taşıyan birçok dizi ve filmde oynadı. Biz de bu oyuncuların Spartacus'tan sonraki projelerini sizler için sıraladık.

Ekranların sevilen karakteri Spartacus ve gladyatör çetesi ile tanışmamızın üzerinden tam 11 yıl geçti. Starz draması, 1. sezonda Spartacus’u oynayan yıldızı And Whitfield’in trajik ölümünden sonra üç sezon boyunca izleyicileri büyülemeye devam etti.

Şiddet, cinsellik, ölüm ve entrika unsurlarını derinlemesine işleyen dizinin oldukça sert de bir dili vardı. Dizi tarihinin en gaza getirici sahnelerine sahip bu dizi, sonrasında birçok yapıma da ilham oldu. Hayranlarını hala heyecanlandıran sahneleri bulunan dizinin oyuncuları da oldukça başarılı oyunculardı. Bu oyunculardan bazıları sinema sektöründeki kariyerlerine devam etti, bazıları çok farklı alanlara yöneldi ve bazıları ise malesef aramızdan ayrıldı. İşte Spartacus oyuncularının ünlü dizi bittikten sonra yaptıkları.

Spartacus'e hayat veren Andy Whitfield, aramızdan ayrılalı tam 10 yıl oldu...

Yer aldığı son yapımlar: Spartacus, Be Here Now

Spartacus’un ilk sezonunun ardından, Spartacus’u oynayan Andy Whitfield’a 2010 yılında lenfoma teşhisi kondu. Ünlü oyuncu kısa süre geçmeden 2011 yılında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün ardından hayatı ve kanser yolculuğuyla ilgili Be Here Now adlı bir belgesel yayınlandı. Spartacus, Andy Whitfield’ın yer aldığı son yapım oldu.

Andy'nin yerine gelen Liam McIntyre:

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Justice Society: World War II, Family Guy, Star Wars: Resistance, The Haunted, Herkül: Efsane Başlıyor

Liam McIntyre, Sezon 2'de Spartacus rolünü üstlendi ve Andy Whitfield'ın gladyatör rolünü doldurdu. 36 yaşındaki oyuncu, Spartacus’ta geçirdiği zamandan beri The Legend of Hercules'de ve televizyonun hit dizisi The Flash'ta rol aldı. Daha yakın zamanlarda ise Avustralya dizisi Pulse'da yer aldı.

Spartacus'tan sonra Hobbit'te de rol alan Manu Bennett

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Beta Test, Ölüm Yarışı 2050, Pandora

Manu Bennett, dizide Spartacus'un düşmandan dönme arkadaşı Crixus olarak yer aldı. Spartacus’ın finalinden sonrasında ise CW dizisi Arrow'da yer aldı ve ardından iptal edilene kadar bilim kurgu programı The Shannara Chronicles'da rol aldı.

Yabancı dizi ve film sevenler için tanıdık bir yüz: John Hannah

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Damages, Rosamunde Pilcher, Marley's Ghosts, Scorched Earth, Blood, Sweat and Terrors, The Garden of Evening Mists, The Auschwitz Report

Lanista Quintus Lentulus Batiatus olarak John Hannah, dizideki en nefret edilen karakterlerden biriydi. İskoç aktör, Spartacus'un ustası olarak geçirdiği zamandan beri, Agents of S.H.I.E.L.D ve Dirk Gently's Holistic Detective Agency gibi birçok popüler şovda rol aldı.

Lucy Lawless

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Top of the Lake, Teenage Mutant Ninja Turtles, Salem, Star Wars: Resistance, The Spine of Night, My Life Is Murder, Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

Lucy Lawless, dizide usta manipülatör Lucretia’yı oynadı. Ünlü oyuncu diziden sonra Starz dizisi Ash vs. Evil Dead’de rol aldı.

Spartacus'un en yakın arkadaşıydı: Jai Courtney

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı, Terminatör: Genisys, Son Umut, Stateless, Dürüst Hırsız

Jai Courtney, Spartacus dizisinde ana karakter Spartacus’un en yakın arkadaşı olan Varro rolünü üstlendi. Her ne kadar gladyatör olarak emekliye ayrılsa da, gişeye hakim olan Divergent, A Good Day to Die Hard ve Suicide Squad gibi filmlerde başrol oynadı.

Spartacus'tan 300 Spartalı'ya transfer oldu: Peter Mensah

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Transformers Prime, Sleepy Hollow, Akrep Kral 5: Ruhlar Kitabı, Midnight, Texas, Departure, Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Peter Mensah, Spartacus finalindan sonra karakteri Oenomaus için yaptığı kaslarını bu sefer de 300: Rise of an Empire’da başka bir gladyatör performansı için kullandı. Sonrasında ise Agents of S.H.I.E.L.D.’da Qovas rolünde oynadı.

Şimdilerde onu Lucifer dizisi ile tanıyoruz: Lesley-Ann Brandt

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Zombie Apocalypse, Being Mary Jane, The Librarians, Lucifer, Killing Winston Jones

Lucretia’nın kölesi ve Crixus’un 1. sezondaki sevgilisi olarak Naevia’yı oynayan Lesley-Ann, rolüyle izleyicinin dikkatini çekti. Şimdilerde ise 5. sezonu beklenen Lucifer’da Maze isimli iblisi oynuyor.

Yüzüklerin Efendisi'nin Haldir'i Craig Parker:

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Sleepy Hollow, Charmed, Shortland Street, Good Trouble

Spartacus’tan önce Yüzüklerin Efendisi’nde Haldir’i canlandıran Craig Parker, Spartacus’ta Claudius Glaber olarak yer aldı. Sonrasında ise CW dizisi Reign’de Lord Stephen Narcisse olarak rol aldı.

Nick E. Tarabay

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: Bilinmeze Doğru: Star Trek, Believe, Death Valley, Savaşın Eşiğinde, Pasifik Savaşı: İsyan, The Expanse, Taken

Eski bir hain gladyatör olan Nick Tarabay'ın canlandırdığı Ashur, ünlü dizide geçirdiği süre boyunca birçok düşman kazandı. Nick Tarabay, o zamandan beri Arrow, Person of Interest ve Castle gibi birçok televizyon programında rol aldı.

Spartacus'tan Arrow'a transfer olan Katrina Law:

Spartacus’tan sonra yer aldığı yapımlar: 12 Gifts of Christmas, Training Day, Sacred Lies, The Oath, Hawaii Five-0, NCIS: Naval Criminal Investigative Service

Katrina Law, dizinin 1. ve 2. sezonlarında Mira olarak Spartacus'un kalbini kazandı. Sonrasında ise süper kahraman dizisi Arrow'da Nyssa al Ghul olarak rol aldı.