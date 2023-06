Spider-Man: Across the Spider-Verse'ün farklı versiyonlarının sinemalarda gösterildiği ortaya çıktı. Filmin kurgucusu tarafından doğrulanan bu durumun kaç sahnede ve nerelerde olduğu bilinmiyor.

Spider-Man Into the Spider-Verse’ün devamı Across the Spider-Verse, geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Miles Morales’i Örümcek Adam evrenlerine götüren, hepimizin farklı yerlerden tanıdığı onlarca Örümcek Adam varyantını bizlere gösteren yapım, ilk filmde olduğu gibi göz alıcı görselleri ve hikâyesiyle büyük beğeni topladı. Film, aynı zamanda dünya çapında 503 milyon dolardan fazla kazanarak hasılat konusunda da yılın en iyilerinden oldu.

Şimdi ise filmle ilgili oldukça ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Sosyal medyada kullanıcılar, filmin birden fazla versiyonunun sinemalarda gösterildiğine dair gönderiler paylaşmaya başladı.

Birden fazla versiyonun olduğu, filmin kurgucusu tarafından da doğrulandı

Bu söylenti hızla yayıldıktan sonra Across the Spider-Verse’ün kurgu ekibinden Andrew Leviton, bir kullanıcının paylaştığı bir videoyu alıntılayarak filmin birden fazla versiyonunun sinemalarda gösterildiğini doğruladı. “İnsanların ne zaman fark edeceğini merak ediyordum” ifadelerini kullanan Leviton, kaç versiyonun gösterildiğini veya bunun sebebinin ne olduğunu paylaşmadı.

Paylaşılan videoda, Miguel O’Hara’nın (Spider-Man 2099) yer aldığı bir sahne görülüyor. Bu sahnede O’Hara, holografik yoldaşı Lyla’yla konuşuyor. Sahnenin sonunda ise küçük bir farkın olduğu görülüyor. Sahne, birinde Lyla’nın Miguel’i işaret ederek biterken diğerinde ise Lyla’nın selfie çekmesiyle bitiyor. Öte yandan Scarlet Spider’ın diyaloglarının değişik olduğunu, The Spot, Vulture ve Spider-Punk gibi karakterlerde de benzer farklı noktaların olduğunu söyleyenler de var.

Kaç sahnenin değişik olduğuna dair bir bilgi yok. Ayrıca yalnızca ABD özelinde mi bir şey olduğunu, yoksa tüm dünyadaki sinemalarda mı böyle olduğunu bilemiyoruz. Eğer siz de filmi birden fazla kez farklı yerlerde izler ve böyle bir şey fark ederseniz yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Spider-Man Across the Spider-Verse’ün yönetmen koltuğunda Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Oscar Isaac, Jake Johnson gibi isimleri görüyoruz. Yarıda kalarak biten filmin ikinci bölümünün "Beyond the Spider-Verse" ismiyle Mart 2024’te çıkmasının beklendiğini ekleyelim. Ancak serinin prodüksiyonunun aldığı zaman düşünüldüğünde bu tarihin ertelenebilme ihtimali var.