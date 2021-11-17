Spider-Man: No Way Home Fragmanı Yayınlandı [Video]

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Spider-Man: No Way Home Fragmanı Yayınlandı [Video]
Sony Pictures Entertainment, Örümcek Adam hayranlarının merakla bekledikleri Spider-Man: No Way Home filminin tam fragmanını nihayet yayınladı.

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. aşamasının en fazla merak edilen filmlerinden biri olan Spider-Man: No Way Home filminin tam fragmanı yayınlandı. Fragman, Spider-Man'in yanı sıra filmde karşımıza çıkacak tüm 'kötü' karakterleri, Doctor Strange'i ve diğer önemli unsurları barındırıyor. 

Spider-Man: No Way Home filmi ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında önceki Spider-Man üçlemelerinin yıldızları Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın paralel evren konseptini işleyen yeni yapımda yer alıp almayacağıydı. Fragman bu iki emekli Spider-Man'i doğrudan göstermese de beklenti oluşmasını sağlayan bazı detaylar içeriyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Spider-Man: No Way Home fragmanı ile başbaşa bırakalım.

Spider-Man: No Way Home fragmanı
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