Fanatical, kısa bir süreliğine Spirit of the North oyunu için ücretsiz Steam anahtarları dağıtıyor.

Oyun firmalarının zaman zaman ücretsiz oyunlar dağıttıklarını görüyoruz. Şimdi de Fanatical, Spirit of the North adlı oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. İzlanda'da geçen bu mistik yapım için Fanatical, kendi mağazası üzerinden ücretsiz Steam anahtarı dağıtmaya başladı.

Spirit of the North fragmanı

Spirit of the North nasıl bir oyun?

Hikâye odaklı bu oyunda, Izlanda'yı keşfederken bir yandan da çeşitli bulmacalar çözüyoruz.

Spirit of the North'u nasıl edinebilirsiniz?

Spirit of the North'a ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikle burada bulunan bağlantıdan Fanatical internet sitesine girip hesap oluşturmak gerekiyor. Ayrıca basın bültenine de kayıt olmak gerekiyor ancak sonrasında basın bülteninden çıkabiliyorsunuz. Bununla birlikte oyun anahtarı Türkiye'den alınamıyor, yani VPN ile giriş yapıp oyunu kendi kendinize "hediye" etmek gibi yöntemler izlemeniz gerekebilir.

Oyun 16 Kasım'a kadar ücretsiz olacak ancak Fanatical'ın ücretsiz oyun kampanyalarını sık sık son tarihten önce sonlandırdığını da unutmamak gerekiyor.