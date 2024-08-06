Oynaması Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Yeni futbol sezonu ile birlikte gelecek olan yeni futbol oyunu UFL'in çıkış tarihi belli oldu.

Cristiano Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu, oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL'in resmî olarak çıkışı için artık sayılı günler kaldı. Oyunun resmî çıkış tarihi, UFL'in X'teki hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yeni futbol oyununun çıkış tarihi 12 Eylül olarak belirlendi.

UFL'in çıkış tarihinin açıklanması ile birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için özel bir ön siparişe özel iki de paket açıklandı. Bu paketler oyunculara hem oyun içinde kullanabilecekleri ek içerikler sunarken hem de 7 gün önceden oyuna başlama avantajı sunuyor.

İşte UFL fragmanı

UFL nasıl bir oyun?

UFL, EA Sports FC ve eFootball'a alternatif olarak geliştirilen bir futbol simülasyon oyunu. Yapımda farklı modlarda, hazır takımları kullanarak ya da kendi takımlarımızı kurarak mücadele edebileceğiz. Oyunun geliştirme süreci dört yıldır devam ediyordu.

Oyunun başlangıç paketinin fiyatı PS5 kullanıcıları için yaklaşık 525 TL olurken, pakete erken erişim dışında Lovorika forması, Zlato kramponları ve Lavalampe eldivenleri de dahil edildi. Ayrıca bu paket ile birlikte 20 milyon CP oyun içi para da kullanıcıların olacak.

Strikerz Inc.'in elinden çıkan yapım, ülkemizde de Beşiktaş ile iş birliğine gitmişti. Sizce EA Sports FC 25'ten iki hafta kadar önce çıkacak olan UFL başarılı olabilecek mi?