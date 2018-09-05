Sizi engellemeden tamamıyla spora odaklanmanızı sağlayan 7 sporcu kablosuz kulaklığı sizler için inceledik.

Birçoğumuz yazın rehavetine kapılıp kilo aldık ancak bu konuda üzülmeye gerek yok çünkü sistemli bir şekilde sürdüreceğiniz spor ile yaz aylarının getirdiği kiloları atabilirsiniz. Spor yaparken en önemli şey ise odaklanmaktır. Açıkçası ben bir şeylere odaklanmak ve hırslanmak istediğimde, türe uygun müzikler dinlemek isterim. Bugün ise sporda, otobüste veya herhangi bir yerde size çok güzel motivasyon sağlayacak 7 kulaklık tanıtacağım. Kablosuz spor kulaklarını satın alarak, kablonun spor yaparken verdiği rahatsızlıktan kurtulup, özgürce istediğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz.

Xiaomi Sports Mini Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Xiaomi’nin kulaktan düşmeyen özel kulaklık başlıkları sayesinde cihazı her alanda kullanabilirsiniz. Özellikle spor esnasında, yoğun harekete dayanamayıp düşen kulaklıkların aksine kulağınızın gerisinden doladığınız kablosuyla, şarkının en can alıcı noktasında sizi yarı yolda bırakmaz.

100 mAh’lik bataryası ile 7 saat kesintisiz müzik dinleme desteği sunan kulaklığın en önemli özelliklerinden biri de iki cihaz ile eşleşebilmesidir. Hem iş hem de kişisel telefonunuzu tek bir kulaklığa bağlayıp hem iş görüşmelerinize devam edebilir, aynı zamanda müziğinizi de dinleyebilirsiniz. Üzerinde bulunan HD mikrofonla, telefonunuzu elinize almadan özgürce görüşmeler yapabilirsiniz. Bu noktada ürünü incelemek veya satın almak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak kablosuz kulaklığa erişebilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Bluetooth: v4.1

Batarya: 100 mAh

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz

Çalışma Menzili: 10 Metre

Empedans: 32ohms

Çalışma Süresi: 5 Saat

Bekleme Süresi: 280 Saat

Ses Kontrol

Şarkı Değiştirme

İki Cihaz ile Eşleşebilme

HD Mikrofon

Çağrı Cevaplama

Ürün Ağırlığı: 14.5 Gram

Ürün Boyutu: 10.50 x 7.30 x 4.50 cm

LinkTech Plus Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık​

Özel yapısı sayesinde kulağınızdan düşmeyecek olan bu kulaklık, spor esnasında hiçbir sorun çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlar. Günümüz kulaklıklarının büyük derdi olan kablo karmaşası ve kırılma-kopma durumlarından sizi kurtaracak yapıda tasarlanan LinkTech'in HF-920 Bluetooth kulaklığı sayesinde telefonunuz ile bluetooth üzerinden rahatça iletişim kurabileceksiniz. 4 saatlik müzik dinleme süresi ve 6 saatlik konuşma süresi sunan kulaklık, üzerinde bulunan mikrofonuyla konuşmalar yapmanıza olanak tanıyor. Sizler de ürünü daha detaylı incelemek veya sevdiklerinize satın almak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak kulaklığa erişebilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Bluetooth sürümü: v4.0

İletim mesafesi: 10 m

Profil desteği: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Bekleme süresi: 200 saat

Konuşma süresi: 6 saat

Müzik dinleme süresi: 4 saat

Şarj süresi: 1 saat

Frekans aralığı: 2.402G - 2.480G

Frekans tepkisi: 20-2000 HZ

Hassasiyet: 90dB ± 3 db

Mikrofon: Evet

Kablo Uzunluğu: 600mm

Meizu Sports EP51 Bluetooth Manyetik Kulaklık

Akıllı telefonlardaki başarısından sonra mobil aksesuarlar üretmeye başlayan Çinli üretici, manyetik kilit özelliğine sahip kablosuz kulaklığı ile son derece başarılı bir iş yapmış gibi duruyor. 60 mAh bataryasıyla 6 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık, terlemeye karşı koruma gibi özellikleri ile spor aktiviteleri için güzel bir seçenek gibi duruyor. Eğer sizler de böyle kablosuz bir kulaklık arıyorsanız, buraya tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Bluetooth 4.0

15 Gün Bekleme Süresi

6 Saat Batarya Süresi

1.5 Saat Şarj Süresi

8.5 mm Sürücü

16Ω

20 - 20.000HZ Frekans Aralığı

88dB Hassasiyet

16 x 23 x 25mm Boyut

15.3gr Ağırlık

Terlemeye Karşı Koruma

Manyetik Tasarım

60 mAh Batarya

JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık

Juo Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık; telefon görüşmesi, müzik dinleme ve video izleme işlemlerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır. Ürünü sahip olduğu Micro SD kart girişi sayesinde, hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan kullanabilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ses kalitesi ön plana çıkan kulaklık, başlıklarında bulundurduğu mıknatıs sayesinde de boynunuzdan düşme veya kaybolma gibi sorunlar yaratmaz. Bu noktada sizler de bağlantıya tıklayarak ürünü daha detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Frekans Tepkisi: 20Hz-20KHz

Empedans: 16Ω

Bluetooth: V4.2

Menzil: 10m

Batarya: Li-Po

Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat

Görüşme Süresi: 4 Saat

Bekleme Süresi: 100 Saat

Şarj Süresi: 2 Saat

Kutu Ağırlığı: 58 gr

Ürün Ağırlığı: 15 gr

Mikrofon ve Uzaktan Kontrol

Micro SD Kart Girişi

MP3 Çalar Desteği

QCY QY12 Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık

QCY QY12 Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık çalışmadığı durumlarda otomatik olarak bekleme moduna geçiş yaparak kullanım süresini arttırmaktadır. Diğer kablosuz kulaklıklar gibi herhangi bir düşme yaşanmaması için kulaklıklarının baş kısmında mıknatıs bulunduran ürünü, dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizde de kullanabilirsiniz. Bağlantıya tıklayarak ürüne ulaşabilir ve daha detaylı inceleme imkanı bulabilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Frekans: 20-20000Hz

Empedans: 16Ω

Hassasiyet: 98dB ± 3dB

Bluetooth: V4.1

Menzil: 10m

Batarya: 90mAh

Gürültü Azaltma: CVC6.0

Müzik Dinleme Süresi: 5-6 Saat

Bekleme Süresi: 180 Saat

Şarj Süresi: 2 Saat

Mikrofon ve Uzaktan Kontrol

iPiPOO IL97BL Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Şık ve manyetik tasarımı sayesinde boynunuzda rahatça taşıyabileceğiniz iPiPOO IL97BL Kablosuz Kulaklık; alüminyum hoparlör kasa, Bluetooth 4.2 desteği ve 200 saat bekleme özelliğine sahiptir. Bluetooth desteğine sahip olan tüm telefon, tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu olan ürün, basit su sıçramalarına ve ter gibi durumlara karşı dayanıklıdır. Siyah, siyah-kırmızı, gold ve rose gold seçenekleri bulunan kulaklığa sizler de bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Frekans Aralığı: 2.400GHZ - 2.480GHZ

Hassasiyet : 100dB + / - 3dB

Bluetooth: V. 4.2

Kablo: TPE

Şarj Olma Süresi: 1.5 Saat

Konuşma Süresi: 6 Saat

Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat

Bekleme Süresi: 200 Saat

Desteklenen Protokoller: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Çalışma Menzili: 10 M

Dahili HD Mikrofon

Çağrı Cevaplama - Sonlandırma

Manyetik Tasarım

Uzaktan Kontrol

iPiPOO IL93BL Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Bluetooth 4.2 desteği sayesinde uyumlu mobil cihazlara kablosuz olarak bağlanabilen iPiPOO IL93BL Kulaklık, manyetik tasarımı sayesinde kolayca boyunda taşınabilir. 6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresine sahip olan iPiPOO IL93BL 1.5 saat içerisinde şarj olur. Bluetooth desteğine sahip olan tüm telefon, tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu olan ürün, yoğun sıvı temasına karşı dayanıklı olmasa da ter ve su sıçraması gibi ufak çaplı sıvı temaslarını ile başarılı bir şekilde atlatabilir. Ürüne bağlantıya tıklayarak erişebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz.

Ürünün Teknik Özellikleri

Frekans Aralığı: 2.400GHZ - 2.480GHZ

Hassasiyet : 100dB + / - 3dB

Bluetooth: V. 4.2

Kablo: TPE

Şarj Olma Süresi: 1.5 Saat

Konuşma Süresi: 6 Saat

Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat

Bekleme Süresi: 200 Saat

Desteklenen Protokoller: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Çalışma Menzili: 10 M

Dahili HD Mikrofon

Çağrı Cevaplama - Sonlandırma

Manyetik Tasarım

Uzaktan Kontrol

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