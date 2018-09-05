Birçoğumuz yazın rehavetine kapılıp kilo aldık ancak bu konuda üzülmeye gerek yok çünkü sistemli bir şekilde sürdüreceğiniz spor ile yaz aylarının getirdiği kiloları atabilirsiniz. Spor yaparken en önemli şey ise odaklanmaktır. Açıkçası ben bir şeylere odaklanmak ve hırslanmak istediğimde, türe uygun müzikler dinlemek isterim. Bugün ise sporda, otobüste veya herhangi bir yerde size çok güzel motivasyon sağlayacak 7 kulaklık tanıtacağım. Kablosuz spor kulaklarını satın alarak, kablonun spor yaparken verdiği rahatsızlıktan kurtulup, özgürce istediğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz.
Xiaomi Sports Mini Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Xiaomi’nin kulaktan düşmeyen özel kulaklık başlıkları sayesinde cihazı her alanda kullanabilirsiniz. Özellikle spor esnasında, yoğun harekete dayanamayıp düşen kulaklıkların aksine kulağınızın gerisinden doladığınız kablosuyla, şarkının en can alıcı noktasında sizi yarı yolda bırakmaz.
100 mAh’lik bataryası ile 7 saat kesintisiz müzik dinleme desteği sunan kulaklığın en önemli özelliklerinden biri de iki cihaz ile eşleşebilmesidir. Hem iş hem de kişisel telefonunuzu tek bir kulaklığa bağlayıp hem iş görüşmelerinize devam edebilir, aynı zamanda müziğinizi de dinleyebilirsiniz. Üzerinde bulunan HD mikrofonla, telefonunuzu elinize almadan özgürce görüşmeler yapabilirsiniz. Bu noktada ürünü incelemek veya satın almak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak kablosuz kulaklığa erişebilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth: v4.1
- Batarya: 100 mAh
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz
- Çalışma Menzili: 10 Metre
- Empedans: 32ohms
- Çalışma Süresi: 5 Saat
- Bekleme Süresi: 280 Saat
- Ses Kontrol
- Şarkı Değiştirme
- İki Cihaz ile Eşleşebilme
- HD Mikrofon
- Çağrı Cevaplama
- Ürün Ağırlığı: 14.5 Gram
- Ürün Boyutu: 10.50 x 7.30 x 4.50 cm
LinkTech Plus Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık
Özel yapısı sayesinde kulağınızdan düşmeyecek olan bu kulaklık, spor esnasında hiçbir sorun çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlar. Günümüz kulaklıklarının büyük derdi olan kablo karmaşası ve kırılma-kopma durumlarından sizi kurtaracak yapıda tasarlanan LinkTech'in HF-920 Bluetooth kulaklığı sayesinde telefonunuz ile bluetooth üzerinden rahatça iletişim kurabileceksiniz. 4 saatlik müzik dinleme süresi ve 6 saatlik konuşma süresi sunan kulaklık, üzerinde bulunan mikrofonuyla konuşmalar yapmanıza olanak tanıyor. Sizler de ürünü daha detaylı incelemek veya sevdiklerinize satın almak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak kulaklığa erişebilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth sürümü: v4.0
- İletim mesafesi: 10 m
- Profil desteği: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Bekleme süresi: 200 saat
- Konuşma süresi: 6 saat
- Müzik dinleme süresi: 4 saat
- Şarj süresi: 1 saat
- Frekans aralığı: 2.402G - 2.480G
- Frekans tepkisi: 20-2000 HZ
- Hassasiyet: 90dB ± 3 db
- Mikrofon: Evet
- Kablo Uzunluğu: 600mm
Meizu Sports EP51 Bluetooth Manyetik Kulaklık
Akıllı telefonlardaki başarısından sonra mobil aksesuarlar üretmeye başlayan Çinli üretici, manyetik kilit özelliğine sahip kablosuz kulaklığı ile son derece başarılı bir iş yapmış gibi duruyor. 60 mAh bataryasıyla 6 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık, terlemeye karşı koruma gibi özellikleri ile spor aktiviteleri için güzel bir seçenek gibi duruyor. Eğer sizler de böyle kablosuz bir kulaklık arıyorsanız, buraya tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth 4.0
- 15 Gün Bekleme Süresi
- 6 Saat Batarya Süresi
- 1.5 Saat Şarj Süresi
- 8.5 mm Sürücü
- 16Ω
- 20 - 20.000HZ Frekans Aralığı
- 88dB Hassasiyet
- 16 x 23 x 25mm Boyut
- 15.3gr Ağırlık
- Terlemeye Karşı Koruma
- Manyetik Tasarım
- 60 mAh Batarya
JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık
Juo Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık; telefon görüşmesi, müzik dinleme ve video izleme işlemlerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır. Ürünü sahip olduğu Micro SD kart girişi sayesinde, hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan kullanabilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ses kalitesi ön plana çıkan kulaklık, başlıklarında bulundurduğu mıknatıs sayesinde de boynunuzdan düşme veya kaybolma gibi sorunlar yaratmaz. Bu noktada sizler de bağlantıya tıklayarak ürünü daha detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Frekans Tepkisi: 20Hz-20KHz
- Empedans: 16Ω
- Bluetooth: V4.2
- Menzil: 10m
- Batarya: Li-Po
- Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat
- Görüşme Süresi: 4 Saat
- Bekleme Süresi: 100 Saat
- Şarj Süresi: 2 Saat
- Kutu Ağırlığı: 58 gr
- Ürün Ağırlığı: 15 gr
- Mikrofon ve Uzaktan Kontrol
- Micro SD Kart Girişi
- MP3 Çalar Desteği
QCY QY12 Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık
QCY QY12 Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık çalışmadığı durumlarda otomatik olarak bekleme moduna geçiş yaparak kullanım süresini arttırmaktadır. Diğer kablosuz kulaklıklar gibi herhangi bir düşme yaşanmaması için kulaklıklarının baş kısmında mıknatıs bulunduran ürünü, dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizde de kullanabilirsiniz. Bağlantıya tıklayarak ürüne ulaşabilir ve daha detaylı inceleme imkanı bulabilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Frekans: 20-20000Hz
- Empedans: 16Ω
- Hassasiyet: 98dB ± 3dB
- Bluetooth: V4.1
- Menzil: 10m
- Batarya: 90mAh
- Gürültü Azaltma: CVC6.0
- Müzik Dinleme Süresi: 5-6 Saat
- Bekleme Süresi: 180 Saat
- Şarj Süresi: 2 Saat
- Mikrofon ve Uzaktan Kontrol
iPiPOO IL97BL Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Şık ve manyetik tasarımı sayesinde boynunuzda rahatça taşıyabileceğiniz iPiPOO IL97BL Kablosuz Kulaklık; alüminyum hoparlör kasa, Bluetooth 4.2 desteği ve 200 saat bekleme özelliğine sahiptir. Bluetooth desteğine sahip olan tüm telefon, tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu olan ürün, basit su sıçramalarına ve ter gibi durumlara karşı dayanıklıdır. Siyah, siyah-kırmızı, gold ve rose gold seçenekleri bulunan kulaklığa sizler de bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Frekans Aralığı: 2.400GHZ - 2.480GHZ
- Hassasiyet : 100dB + / - 3dB
- Bluetooth: V. 4.2
- Kablo: TPE
- Şarj Olma Süresi: 1.5 Saat
- Konuşma Süresi: 6 Saat
- Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat
- Bekleme Süresi: 200 Saat
- Desteklenen Protokoller: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Çalışma Menzili: 10 M
- Dahili HD Mikrofon
- Çağrı Cevaplama - Sonlandırma
- Manyetik Tasarım
- Uzaktan Kontrol
iPiPOO IL93BL Mıknatıslı Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde uyumlu mobil cihazlara kablosuz olarak bağlanabilen iPiPOO IL93BL Kulaklık, manyetik tasarımı sayesinde kolayca boyunda taşınabilir. 6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresine sahip olan iPiPOO IL93BL 1.5 saat içerisinde şarj olur. Bluetooth desteğine sahip olan tüm telefon, tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu olan ürün, yoğun sıvı temasına karşı dayanıklı olmasa da ter ve su sıçraması gibi ufak çaplı sıvı temaslarını ile başarılı bir şekilde atlatabilir. Ürüne bağlantıya tıklayarak erişebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Frekans Aralığı: 2.400GHZ - 2.480GHZ
- Hassasiyet : 100dB + / - 3dB
- Bluetooth: V. 4.2
- Kablo: TPE
- Şarj Olma Süresi: 1.5 Saat
- Konuşma Süresi: 6 Saat
- Müzik Dinleme Süresi: 4 Saat
- Bekleme Süresi: 200 Saat
- Desteklenen Protokoller: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Çalışma Menzili: 10 M
- Dahili HD Mikrofon
- Çağrı Cevaplama - Sonlandırma
- Manyetik Tasarım
- Uzaktan Kontrol
Bu yedi kulaklık haricinde, burada yer alan diğer kulaklıklara da göz gezdirebilirsiniz.