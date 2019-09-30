Spotify, bugün yeni bir güncelleme aldı. Güncellemenin getirdiği yeni bir özellik ile artık çalma listelerine podcast eklenebiliyor. Bu özellik, Spotify’ın telefondaki versiyonunda kullanılabiliyor ancak bilgisayar platformunda henüz aktif değil.

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformları arasında zirveye oynayan Spotify, bugünün sabah saatlerinde yeni bir güncelleme aldı. Popüler şarkı dinleme platformu, yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcıların çalma listelerini oluşturmasında daha özgür olmalarını sağlıyor.

Spotify için bugün yayınlanan güncellemeye kadar istediğiniz müziklerle doldurduğunuz bir çalma listesi oluşturmak mümkündü. Çalma listelerine yalnızca müzik ekleniyor olması ise bazı kullanıcıların canını sıkıyordu. Getirilen güncelleme ile birlikte birçok kullanıcının istediği yeni bir özellik sonunda programa eklendi.

Artık çalma listelerine podcast eklenebilecek:

Uzun zamandır istendiği bilinen podcast listeleri özelliği, sonunda Spotify’a eklendi. Kullanıcılar, artık Spotify’da oluşturdukları çalma listelerine podcast ekleyebilecekler ve bunun yanı sıra yalnızca podcastlerden oluşan çalma listeleri oluşturabilecekler. Bunu yapabilmek için çalma listeleri oluştururken veya çalma listesine müzik eklerken yaptıklarınızla aynı adımları atmanız yeterli olacak.

Çalma listelerine müzik ekleme işlemi veya müziklerden oluşan bir çalma listesi oluşturma işlemi, bilgisayar üzerinden halledilebiliyor olsa da henüz podcastler, bilgisayar üzerinden çalma listelerine eklenemiyor. Yine de telefon üzerinden oluşturulmuş çalma listeleri, bilgisayar üzerindeki Spotify programında kullanılabiliyor.