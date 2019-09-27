Günümüzün en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformlarından olan Spotify’a Siri entegrasyonu geliyor. Şu an uygulamanın son beta sürümünde olan özellikle birlikte Siri’den Spotify’da bir şarkı çalmasını isteyebiliyorsunuz.

Dünyanın en çok müzik dinlenilen çevrimiçi müzik platformlarından biri olan Spotify’a, Siri vasıtasıyla şarkı, albüm ve çalma listesi oynatma özelliği geldi. Bu özellik, Spotify’ın son beta sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Apple’ın iOS 13 ile birlikte getirdiği yeniliklerin bir parçası olan bu özellik sayesinde Spotify gibi farklı müzik platformları da Apple Music gibi Siri’den faydalanabilecek.

Yeni özellikle birlikte Siri’den Spotify’dan şarkı çalmasını isteyebileceksiniz. Bu özellik, iPhone’da çalışırken Spotify uygulaması bulunmayan Apple Watch gibi Apple’ın giyilebilir cihazlarında kullanılamayacak. Apple Watch üzerinde denendiğinde Siri “Üzgünüm, bu işlemi Apple Watch’ta gerçekleştiremiyorum” uyarısı verecek. HomePod’un da Spotify’la çalışıp çalışamadığı henüz bilinmiyor ancak çok fazla ihtimal verilmiyor.

Podcast konusunda hâlâ sorun var:

Spotify ve Siri entegrasyonu, Apple’ın AirPods’larında da oldukça iyi çalışıyor. “Hey Siri” komutunu verdikten sonra Spotify üzerinden albüm, şarkı ya da çalma listesi isteklerinde bulunabiliyorsunuz. Sistem podcast konusundaysa bu kadar sorunsuz değil. Belli bir podcast aramak istediğinizde podcast yerine şarkı araması gerçekleştiriliyor.

Şu an için beta sürümünde olan bu özelliğin önümüzdeki haftalarda asıl uygulamaya gelmesi de oldukça muhtemel. Peki siz Siri ve Spotify entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten kullanışlı bir özellik mi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.