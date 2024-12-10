Spotify, birkaç yıl önce çıkardığı araç içi aksesuarı "Car Thing"in resmen fişini çekti. Kullanıcılara cihazlarını çöpe atması önerilirken iade alınabileceği aktarıldı.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotif, 2021’de “Car Thing” olarak adlandırdığı bir araç aksesuarı piyasaya sürmüştü. Dokunmatik ekranlı bu cihaz, kullanıcıların sürüş esnasında daha kolay bir şekilde müzik ve podcast kontrolü yapmasını sağlıyordu. Aynı zamanda ses komutlarıyla da çalışabiliyordu.

Ancak ürün, geçen bu süreçte hiç başarılı olamadı. İlk olarak 2022’de üretimi durduruldu. Bu yılın mayıs ayında ise kapanacağı açıklanmıştı. O gün geldi. Bugün itibarıyla Car Thing’in fişi çekilmeye başlandı.

Kullanıcılara iade alması için 1 ay süre tanındı

Car Thing, bugün itibarıyla resmen kapanmaya başladı. Cihazın ekranından kullanıcılara bir veda mesajı gönderildi. Satın alanlar, artık cihazın sunduğu hiçbir özellikten yararlanamayacaklar.

Neyse ki para iadesi almaları mümkün olacak. Şirketin açıklamalarına göre kullanıcılar Car Thing için kendilerine ulaşıp para iadesi almak için 14 Ocak’a kadar, yani 1 ay civarı süreleri var. . İade için satın alındığına dair belgeler gerekecek. Cihazın 90 dolara satıldığını da ekleyelim.

Peki cihazlar ne olacak? Şirketin basit bir önerisi var: Çöpe atmak. Evet, kullanıcıların artık çalışmayan Car Thing’lerini elektronik atık usullerine uygun bir şekilde doğaya zararlı olmadan atmaları öneriliyor. Yani cihaz, tamamen gereksiz, atığa dönüşmüş bir ürün olarak tarihe karışacak.